Pokémon Unite : Toutes les infos sur le futur MOBA en vidéo

Officialisé la semaine passé, Pokémon Unite a eu un accueil mitigé. Nouveau gros projet de la Pokemon Company, il s’agit d’un jeu multijoueur à venir sur Switch et mobiles où deux équipes de cinq joueurs s’affronteront sur une carte. Il reprend le principe du MOBA (League of Legends par exemple) et l’adapte à sa sauce avec ses créatures et leurs pouvoirs.

Si jamais vous avez loupé la présentation ou que vous n’avez pas tout compris de la future application, on vous explique tout dans cette vidéo. Moins de cinq minutes pour tout connaître de Pokémon Unite qui arrivera sur Switch, iOS et Android (à une date encore inconnue).