Votre quête pour libérer Athéna de sa condition continue avec un nouvelle quête dans Immortals Fenyx Rising. Pour prouver votre valeur à la déesse, vous devrez d’abord réaliser une série d’exploits comme les plus grands héros. Tout d’abord, il vous sera demandé de récupérer l’oiseau de feu, ce que vous avez déjà peut-être fait lors de la quête annexe Eclair inattendu.

Trouver les stèles

En premier lieu, votre objectif sera de trouver la stèle d’Atalante et de chasser la proie d’Atalante. Rien de compliqué ici puisque tout est indiqué sur la boussole. Vous devrez combattre un sanglier un peu plus féroce que les autres, mais dont le combat n’a rien de difficile.

Rendez-vous maintenant à la stèle d’Achille, que vous devrez à nouveau lire avant d’entamer un combat contre plusieurs monstres. Eliminez d’abord les soldats sans boucliers avant de vous attaquer aux plus résistants. Vous devrez ensuite ramasser la jambe de la statue d’Achille et la recoller pour avancer. L’entrée d’un donjon non-loin sera alors ouverte.

Vous entrerez dans la Scène trompeuse de Dolos, qui vous demanderez d’effectuer un combat en arène avec une série de pièges posés au milieu de la zone, que vous pourrez activer en tirant une flèche vers les panneaux qui correspondent si vous souhaitez blesser vos ennemis.

Récupérez la Foudre de Zeus puis sortez afin de vous diriger vers la stèle d’Ulysse. Dirigez-vous vers le combat suivant près d’un interrupteur et d’une statue, puis prenez le bateau.

Lancez-le de l’autre côté de la rive, puis reprenez-le à nouveau. Vous devrez le poser aux pieds de la statue du grand héros qui est située un peu plus loin le long du chemin.

Se souvenir des travaux d’Héraclès

Direction ensuite la stèle d’Héraclès, avec ses fameux travaux. Plusieurs défis sont disponibles ici, mais il faudra bien faire attention à ne pas tous les effectuer. En effet, seul le défi numéro XII est à accomplir ici, où il suffit simplement de poser plusieurs blocs sur un socle pour ouvrir la gueule de la statue de Cerbère, qui vous mènera dans le donjon Le chien d’Hadès.

Vous vous en doutez, vous devrez affronter ce célèbre gardien des Enfers dans ce nouveau défi. Le cerbère est un monstre plutôt rapide, dans la mesure où il peut vous foncer dessus de loin et effectuer une série d’attaques difficile à esquiver. Même à distance, le chien vous lancera des boules des feu. On conseillera tout de même de se tenir loin de lui pour mieux voir venir ses attaques et esquiver au bon moment.

Une fois vaincu, vous pourrez accomplir un défi annexe dans ce donjon en transportant une caisse de bois sans que celle-ci se fasse carboniser par les boules de feu en chemin.

Pour bien voir ces dernières, il est donc conseiller d’effectuer des pas de côté en les regardant, ce qui facilitera votre positionnement. Au bout du chemin, vous pourrez poser la caisse sur un socle et récupérer le heaume Casque ailé de l’aigle.

Prenez la Foudre de Zeus et sortez pour rejoindre Athéna, qui est allée voir le vieux prophète. Rejoignez à nouveau la déesse au Sanctuaire de moria pour assister à une cinématique et obtenir la bénédiction Traction d’Athéna.

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet qui recense l’intégralité de nos astuces ainsi que notre test du jeu.