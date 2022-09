A Plague Tale: Requiem nous présente son histoire dans un nouveau trailer

Trois ans après un premier opus plébiscité, A Plague Tale: Requiem entend nous faire vivre la suite des aventures d’Amicia et de Hugo, plus déterminés qu’auparavant mais aussi plus en danger que jamais. Afin de faire grimper le niveau d’impatience chez les fans du premier épisode, Asobo Studio et Focus Entertainment publient aujourd’hui un nouveau trailer pour cette suite, qui s’attarde cette fois-ci sur le périple qui attend notre duo.

Un deuxième épisode plus épique

Dans ce nouveau voyage, Amicia devra tout faire pour protéger son frère et comprendre comment mettre fin à la malédiction qui le touche. Les deux vont chercher une île mystérieuse sur laquelle ils pourraient trouver un moyen de sauver le jeune garçon, mais la route sera semée d’embûches et d’ennemis implacables.

Nos protagonistes devront donc s’entourer de nouveaux alliés pour faire face à ces menaces, tout en prenant garde à ne pas faire confiance au premier inconnu qui leur offre de l’aide.

A Plague Tale: Requiem est prévu sur PC (et sera compatible avec le DLSS 3), PlayStation 5, Xbox Series et Switch en cloud, et sortira le 18 octobre 2022. Vous pouvez aussi consulter notre interview en compagnie de Kévin Choteau de chez Asobo Studio pour en apprendre plus sur cette suite.