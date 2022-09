GeForce Beyond : Ce qu’il faut retenir de la conférence NVIDIA (RTX 40, DLSS 3, Portal RTX…)

La conférence en ligne GeForce Beyond a révélé de nombreuses nouveautés de NVIDIA avec les fameuses nouvelles cartes graphiques en première ligne. D’autres annonces ont également retenu notre attention et voici donc ce qu’il fallait retenir.

Les nouvelles cartes graphiques NVIDIA : la série RTX 40

Après des années difficiles en période de pandémie où les prix ont grimpé en flèche, c’est l’heure pour NVDIA de présenter sa nouvelle série de cartes graphiques GeForce RTX 40. En vedette, nous avons le produit de la démesure avec la RTX 4090 avec des performances quatre fois supérieur à la RTX 3090 Ti. La firme annonce même que ce GPU atteindra systématiquement les 100 FPS pour les jeux en 4K. Derrière elle, on retrouve également les versions GeForce RTX 4080 16 Go et 12 Go.

Ces GPU intégreront pour la première fois la technologie Ada Lovelace avec 76 milliards de transistors ou encore ses 18.000 cœurs cuda (références pour la RTX 4090). Le CEO de NVIDIA, Jensen Huang, a également mis l’accent sur le SER (Shader Execution Reodering) donnant une vitesse deux à trois fois supérieur pour le Ray Tracing sur ces fameuses cartes Ada Lovelace. A côté de ça, il y aura également de nouveaux RT Core et Tensor Core.

Ces cartes graphiques vont donc faire de l’œil aux gros joueurs souhaitant des performances hors du commun. Bien évidemment, ces bijoux coûteront un certain prix même si on espère que le scénario précédent ne se répètera pas. Voici donc les prix et les dates de disponibilité de ces RTX 40 :

La RTX 4090 sera disponible le 12 octobre prochain au prix de 1500$ (1959€ en France).

La RTX 4080 16 Go sera disponible en novembre prochain au prix de 1199$ (1469€ en France).

La RTX 4080 12 Go sera disponible en novembre prochain au prix de 899$ (1099€ en France).

Vous constaterez évidemment des prix bien plus élevés chez nous. Cela permettra au moins de rendre les RTX 30 bien plus abordable à l’avenir.

Le DLSS 3

L’un des arguments phares de ces RTX 40, c’est le support du DLSS 3. Face à un FSR plus abordable car compatible avec une large gamme de GPU AMD, NVIDIA muscle sa technologie pour gagner encore plus de performances sur les gros jeux du moment.

« Le DLSS 3 s’appuie sur l’avance de la société en matière de techniques de super-résolution accélérées par l’IA pour offrir une qualité d’image exceptionnelle et des performances jusqu’à 4 fois supérieures à celles du rendu brut, ainsi que la réactivité rapide qui définit une expérience de jeu complète ».

Nous avons pu avoir un exemple probant durant la conférence avec Microsoft Flight Simulator ou encore Cyberpunk 2077 sur leur chaîne Youtube officielle. D’autres jeux seront compatibles avec le DLSS 3, voici la liste complète pour le moment :

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 Ⓡ 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint



NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl



Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Warhammer 40,000: Darktide

Portal RTX

Portal RTX a été l’annonce surprenante de cette conférence. L’entreprise a présenté une nouvelle technologie destinée aux moddeurs, le NVIDIA RTX Remix. Le jeu culte de Valve est le jeu titre issu de cette nouvelle technologie en plus du DLSS 3 dont on vient de parler. Le FPS sorti initialement en 2007 profite donc d’un lifting assez impressionnant en matière de graphisme.

Portal RTX sera disponible en novembre prochain sur PC, il sera gratuit pour les possesseurs du jeu original.