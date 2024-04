33 Immortals montre du gameplay et annonce une bêta fermée du 24 mai au 2 juin

Les créateurs de SpiritFarer ont en effet profité de ce nouvel événement de la sphère indépendante internationale (en attendant votre désormais habituel rendez-vous français AG French Direct dans nos colonnes prochainement), pour se montrer, plusieurs mois après sa dernière apparition. Dans la vidéo de gameplay présentée par les équipes de Thunder Lotus Games, nous pouvons par exemple comprendre comment se composeront les parties classiques à 33 joueurs, dans lesquelles les joueurs et joueuses devront affronter diverses créatures et monstres dans l’optique de rester parmi les survivants à la fin du combat.

Pour vous rappeler le principe du jeu, ce sera par le biais d’un matchmaking instantané (selon les dires des développeurs) que vous pourrez jouer directement avec un groupe, tout en vous améliorant au fur et à mesure de vos avancées grâce à de nouvelles reliques débloquées, mais aussi grâce à une multitude d’armes, pouvoirs et tenues. Coordonnez vos attaques, ouvrez des coffres aux trésors et fuyez le fléau qui s’abat sur vous et vos coéquipiers. Et surprise, comme vous avez pu le voir plus haut, les créateurs du jeu vous proposent de venir tester leur nouveau joujou durant une phase de bêta fermée sur inscription uniquement via le site officiel du jeu (ou en cliquant sur le bouton ci-dessous).

33 Immortals proposera cette phase de bêta fermée dès le 24 mai sur PC via Epic Games Store, mais aussi sur Xbox Series X/S, et ce jusqu’au 2 juin prochain. Le jeu ne possède pas encore de date de sortie définitive mais devrait arriver dès sa sortie dans le Xbox Game Pass et passera par la case de l’accès anticipé.