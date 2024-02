AG French Direct 2024 : Les studios français et francophones sont invités à la prochaine conférence

L’AG French Direct, de retour en 2024

La France est décidément un véritable vivier de talents. Ces dernières années, de nombreux titres de notre territoire ont brillé à l’international, à l’image de A Plague Tale : Requiem, JUSANT, Banishers: Ghosts of New Eden, Tinykin, Tchia et tellement d’autres. C’est pourquoi elle a besoin qu’on lui consacre une attention toute particulière et que nous avons décidé de lancer les AG French Direct en 2020.

Cette émission type « Nintendo Direct » met en avant les studios et développeurs français et francophones qui multiplient les annonces pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans les mois et années à venir. En 2023, nous vous avions proposé une conférence historique avec une trentaine de présentations et d’exclusivités, qui a battu tous les records d’audience. Cette année encore, nous relançons une édition, à laquelle il est possible de postuler via ce formulaire.

Comment s’inscrire pour participer ?

On en convient, cet article parlera avant tout aux acteurs et actrices de l’industrie, même si c’est un moyen détourné de vous « teaser » l’arrivée d’une nouvelle édition riche en surprises. Si vous êtes un studio, un développeur indépendant ou un éditeur français ou francophone, vous pouvez dès à présent nous contacter pour participer à la prochaine édition de l’AG French Direct, qui aura lieu dans les prochains mois. Pour cela, rien de plus simple, il suffit juste de nous envoyer votre candidature en remplissant le formulaire accessible ci-dessous.

Pour rappel, l’inscription et la participation à l’événement est entièrement gratuite. Que vous soyez un petit indépendant ou un éditeur qui compte sur le marché, tout le monde a sa chance de participer. Vous pouvez également nous contacter sur notre formulaire de contact pour plus d’informations.