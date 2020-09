13 Sentinels : Aegis Rim s’offre un nouveau trailer

Atlus et Vanillaware viennent de publier un nouveau trailer pour leur prochain jeu d’aventure intitulé 13 Sentinels : Aegis Rim (dont vous pouvez lire ou relire notre aperçu).

Rêve ou Réalité

13 Sentinels : Aegis Rim est un jeu d’aventure et de science-fiction épique couvrant treize histoires entrelacées. Découvrez la vérité derrière le Fate of Ruin et plongez dans une aventure de défilement latéral en 2D avec pour vedettes l’art et les environnements magnifiques.

Personnalisez les Sentinelles avec un arsenal d’armes mécas et combattez pour défendre l’humanité ! Le passé, le présent et le futur vont s’entrelacer comme le montre le dernier trailer en date et il sera de votre devoir de suivre les histoires de 13 personnages afin de révéler le secret du Fate of Ruin. Vous êtes prêts ?

13 Sentinels : Aegis Rim sortira le 22 septembre sur PlayStation 4.