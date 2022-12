Les 13 RPG notables qui auront marqué l’année 2022

Comme chaque année, on jette un coup d’œil dans le rétroviseur pour s’intéresser aux RPG sortis durant les derniers mois. Pourquoi seulement les RPG ? D’abord, parce qu’on adore ça chez ActuGaming, mais aussi parce que c’est un genre riche qui mérite le détour. Surtout en 2022, puisque l’année fut une nouvelle fois faste en la matière, avec des grosses productions qui ont fait beaucoup de bruit, des retours inespérés et des jeux plus confidentiels qui doivent être mis en avant.

On ne vous proposera pas un top 13 à proprement parler ici, mais plutôt une sélection des RPG les plus notables de 2022. Par notables, on entend ceux sur lesquels il est important de se pencher, ce qui ne rime pas forcément avec l’excellence, mais nous avons choisi de mettre certains titres en avant pour ce qu’ils représentent. Evidemment, on sélectionne aussi des RPG tactiques, des action-RPG et tout autre sous-genre pour éviter de trop se limiter.

Xenoblade Chronicles 3

Editeur / Développeur : Nintendo / Monolith Soft

: Nintendo / Monolith Soft Plateforme : Switch

On a dit qu’on ne faisait pas de classement, mais s’il devait y en avoir un à retenir cette année, Xenoblade Chronicles 3 décrocherait sans mal la première position dans le domaine du JRPG (un autre jeu lui ferait concurrence en tant que RPG en fin d’article, vous savez lequel). Ce troisième opus (ou plutôt le quatrième) fait suite à un Xenoblade Chronicles 2 décrié, qui a divisé la communauté sur de nombreux aspects, à commencer par son casting de personnages.

Monolith Soft l’a bien compris et c’est pourquoi les protagonistes de Xenoblades Chronicles 3 font partie des meilleurs éléments du jeu. Ils sont servis par une histoire à la mise en scène dantesque, avec de vrais enjeux dramatiques et une véritable maitrise technique qui fait en sorte que la Switch ne soit pas un handicap. Bien que très chargés visuellement, les combats offrent aussi de beaux moments, avec un système d’Ouroboros qui procure de bonnes sensations. Le tout est accompagné par une bande-son qui restera en tête pendant un long moment après avoir éteint la Switch, et c’est bien tout ce que l’on demande à un Xenoblade.

On ne pouvait guère espérer mieux pour se troisième épisode, qui se présente comme une parfaite synthèse du premier et du deuxième opus, afin d’être l’un des plus grands JRPG de ces dernières années, haut la main.

Triangle Strategy

Editeur / Développeur : Square Enix / Artdink

: Square Enix / Artdink Plateformes : PC – Switch

Triangle Strategy est sans doute l’un des JRPG les plus surprenants de cette année tant on n’avait pas du tout vu venir une telle pépite. Square Enix a été très actif cette année en sorties de jeux, mais cette nouvelle licence est sans doute la meilleure dose de fraicheur que l’éditeur japonais pouvait offrir. L’équipe derrière Octopath Traveler et Bravely Default nous livre ici un excellent Tactical-RPG qui se permet d’arborer un ton sérieux et un cadre géopolitique, certes un peu simple, mais bien amené.

Le titre fait presque un sans-faute avec un scénario prenant, une gameplay accessible mais profond, des personnages forts et des graphismes HD-2D qui font toujours consensus auprès des amateurs de jeux de rôle nippon. On n’oublie pas non plus une bande-son excellente, des doublages japonais de haut vol et des choix cornéliens qui ont une véritable incidence sur le déroulement des évènements. En bref, si l’optique d’un jeu se plaçant entre Fire Emblem et Game of Thrones vous plaît, il n’y a pas à hésiter.

The Diofield Chronicle

Editeur / Développeur : Square Enix / Lancarse

: Square Enix / Lancarse Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Comme on l’a dit, Square Enix aura été très prolifique cette année et n’aura pas que versé dans des suites. En plus de Triangle Strategy, l’éditeur nous aura aussi proposé la nouvelle licence qu’est The Diofield Chronicle. Passé quelque peu inaperçu à cause d’une sortie durant l’un des mois les plus chargés de l’année, le titre mérite quand même le détour lors que l’on s’intéresse au genre des RPG tactiques.

The Diofield Chronicle a d’abord séduit grâce à ses décors en dioramas et son character design de qualité, mais il a surtout convaincu grâce à la richesse de son lore et la profondeur de son intrigue. De plus, il jouit d’un gameplay qui a le mérite de changer des habitudes du genre, avec des combats stratégiques en temps réel où l’on contrôle seulement une poignée d’unités. Si le jeu manque un peu de challenge, il propose un contenu satisfaisant et on se laisse facilement embarquer dans cette aventure, surtout lorsque la bande-son décolle vraiment et nous offre des morceaux impressionnants.

Star Ocean The Divine Force

Editeur / Développeur : Square Enix / tri-Ace

: Square Enix / tri-Ace Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

L’inclusion de Star Ocean: The Divine Force dans cette liste pourra faire lever quelques sourcils, à juste titre. Le jeu de Square Enix est bourré de défauts qu’il est difficile d’occulter, entre son character design affreux (ces poupées de cire ne passent toujours pas), ses limitations techniques et sa mise en scène si dépassée, avec des longueurs incroyables et des dialogues interminables. Il s’agit probablement du jeu le plus imparfait de cette liste.

Mais. Parce qu’il y a un mais, qu’on ne peut pas non plus mettre de côté. Star Ocean revient de loin, de très loin même. Le cinquième opus n’a pas du tout convaincu les fans et la série a subi un hiatus de plusieurs années suite à cela. La voir revenir avec un opus perfectible pourrait sonner le glas de la franchise, mais ce sixième épisode a tout de même de quoi donner espoir. D’abord, parce qu’il reste un JRPG correct, avec des personnages plaisants et un système de combat dynamique, qui met en place de bonnes idées. Mais aussi parce qu’il montre que c’est un épisode qui va dans le bon sens et qui représente sans doute la dernière chance de la licence. On a envie qu’elle revienne en force, c’est pourquoi il a sa place ici.

Pokémon Ecarlate et Violet

Editeur / Développeur : Nintendo / Game Freak

: Nintendo / Game Freak Plateforme : Switch

Encore une fois, ces nouveaux opus Pokémon sont de grandes sources de débats. D’un côté, l’aspect technique catastrophique est indéniable avec des chutes de framerate, des bugs, du clipping pour un rendu général vraiment indigne, et de l’autre, on ne peut nier une certaine fraîcheur qui redonne de l’intérêt à une formule éculée, notamment grâce à l’héritage de Légendes Pokémon Arceus.

Avec Pokémon Ecarlate et Violet, on prend enfin conscience du potentiel immense de la licence dans le genre du monde ouvert. Cette nouvelle génération implante aussi un tas de petites idées qui fonctionnent très bien. Game Freak nous a prouvé qu’il pouvait être créatif, mais la technique désastreuse est vraiment à prendre en compte avant de passer à la caisse. En tout cas, le succès est indéniable avec 10 millions d’exemplaires vendus en à peine trois jours.

Paradoxalement, c’est également l’opus idéal pour faire découvrir la licence aux nouveaux venus grâce à un sentiment d’aventure et de liberté réjouissant. On a un peu de mal à justifier sa présence dans cette sélection tant il y a à redire sur ces épisodes (et surtout leur technique) mais le fait d’avoir enfin un peu de fraicheur dans leur concept est à saluer. Les prochains jeux Pokémon seront donc attendus au tournant.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Editeur / Développeur : NIS America / Falcom

: NIS America / Falcom Plateformes : PC – PS4 – Switch

Après vous avoir listé deux jeux un peu en-deçà, on revient à de la qualité pour le prochain. Les fans de la licence The Legend of Heroes ont longtemps attendu l’arrivé de l’arc Crossbell en Occident. The Legend of Heroes: Trails from Zero est le premier à venir chez nous. Rassurez-vous, cet arc est assez court et ne compte que deux jeux dont le second sortira en 2023 sur ces mêmes plateformes. Si les adeptes seront déjà convaincus, on conseille aussi aux curieux de s’y plonger même si cette votre première approche avec la licence. On peut d’ailleurs décrire la franchise comme une sorte de MCU du JRPG façon Falcom avec plusieurs enjeux se déroulant dans des divers endroits sur une ligne temporelle assez serrée.

Ce qui veut donc dire des protagonistes différents à chaque arc mais qui interviennent tout de même dans les autres jeux. Ainsi, on retrouve les héros de Trails from Zero dans les opus Trails of Cold Steel notamment. Falcom parvient donc à nous plonger dans une narration assez forte, des personnages attachants et un gameplay au tour par tour soigné. De plus ici, la ville de Crossbell offre une expérience particulièrement plaisante même parmi les standards de la série. Attendez-vous tout de même à beaucoup de lecture.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Editeur / Développeur : Square Enix / Tose

: Square Enix / Tose Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Sorti initialement en 2007 au Japon, Crisis Core nous est revenu cette année avec un remaster de luxe qui avait pour but de séduire les nouveaux initiés à la saga qui ont découvert Final Fantasy VII avec le remake. Si les moyens n’ont pas été les mêmes que pour l’opus principal, ce spin-off s’en sort admirablement bien en présentant une plastique nettement plus moderne, en dépit d’animations qui trahissent parfois son âge.

Le titre a aussi du mal à cacher le fait que son intrigue repose uniquement sur les épaules de Zack, personnage emblématique de la licence, qui porte à bout de bras un scénario cliché, mal amené et souvent incompréhensible. Mais Square Enix nous fait largement avaler la pilule avec le remaniement du gameplay, bien plus moderne que celui de base.

On reprend ici les bases instaurées dans le remake pour faire de ce Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion un jeu nettement plus agréable à parcourir. Le fait de pouvoir jouer à cet épisode en 2022 sur toutes les plateformes est quelque chose que les fans ont longtemps espéré, et pour un remaster (et pas un remake), difficile de lui en demander trop.

Tactics Ogre: Reborn

Editeur / Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : PC – PS4 – Switch

Considéré comme le prédécesseur spirituel de Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre est longtemps resté inaccessible pour une partie du public. Square Enix a décidé de lui offrir une autre chance avec la sortie de Tactics Ogre: Reborn, une nouvelle version entièrement traduite en français et remasterisée pour l’occasion, avec quelques nouveautés au programme.

Ce Tactical-RPG s’offre donc une refonte visuelle qui permet de sublimer ces champs de bataille en vue isométrique, avec de nouvelles options de caméra qui sont aussi au programme. Il dispose également d’une bande-son remaniée pour mieux apprécier certains morceaux d’anthologie, et de contrôles un peu plus actuels sans pour autant changer ce qui fait le sel du système de combat. Si le genre vous intéresse, Tactics Ogre: Reborn apparait sans problème comme un incontournable.

Live A Live

Editeur / Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : Switch

On reste dans le domaine du portage/remaster avec Live a Live, un JRPG qui n’avait jamais fait le voyage jusqu’en Occident mais qui nous est parvenu cette année avec un lifting complet en HD-2D du plus bel effet. Live a Live propose un concept pas comme les autres, qui nous raconte l’histoire de plusieurs personnages à des époques différentes. On est libre de commencer par le récit de la période souhaitée, que ce soit la préhistoire, le futur ou l’époque western. Chaque histoire à ses propres thématiques, et évidemment, il faut s’attendre à ce que tous ces périples trouvent une résonance entre eux.

Cette nouvelle version a le mérite de proposer une version française pour mieux apprécier ces aventures, mais aussi de plus de tutoriels que par le passé pour faciliter l’accès à cette aventure atypique. Une expérience à ne pas manquer si vous êtes fans de JRPG retro qui n’ont pas tellement vieilli.

Marvel’s Midnight Suns

Editeur / Développeur : Firaxis Games / Take-Two Interactive

: Firaxis Games / Take-Two Interactive Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series (PS4 – Xbox One – Switch à venir)

Lorsque l’on parle de Firaxis, on ne pense pas immédiatement à du RPG et pourtant, Marvel’s Midnight Suns en est un pur jus. Impossible de ne pas le comparer à des cadors du genre, du moins dans la proposition (plus que dans la qualité), comme à Dragon Age ou à Mass Effect. En plus de ses combats très tactiques, le jeu incorpore une dimension très importante et plutôt réussi, malgré quelques soucis d’écriture qu’il est parfois difficile de nier.

Et puis, des RPG Marvel, on n’en a pas tous les jours, même si les jeux de la Maison des Idées prolifèrent en ce moment. D’autant plus que Marvel’s Midnight Suns propose pas moins de 12 personnages à contrôler en plus de notre avatar, ce qui fait un paquet de héros à apprendre à connaître. On peut se lier d’amitié avec eux, participer à des activités en leur compagnie, et bien évidemment coller quelques raclées à Hydra et Lilith à leurs côtés. En somme, un bon jeu tactique que l’on peut apprécier que l’on soit fan de Marvel ou non.

Weird West

Editeur / Développeur : Devolver / WolfEye Studios

: Devolver / WolfEye Studios Plateforme : PC – PS4 – Xbox One

Au rayon des action-RPG immersifs et qui changent un peu la donne, impossible de ne pas citer Weird West dans cette liste, même si la production de WolfEye Studios est un peu plus confidentielles que d’autres jeux ici. Mais ce n’est pas parce que le jeu a moins fait parler qu’il n’est pas notable, bien au contraire.

Weird West est sans conteste l’un des meilleurs action-RPG du genre en 2022. Présentant un univers qui mélange western et fantastique, le jeu propose un cadre inhabituel qui va être le théâtre d’un récit rondement mené, avec une tonne de choix à effectuer pour personnaliser notre aventure. Ce n’est pas seulement l’histoire qu’on nous raconte qui se retrouve être modifiée, mais tout l’univers du jeu. Le titre dispose d’une ambiance comme aucune autre et de personnages remarquables, ce qui justifie amplement de ne pas passer à côté de cette expérience trop mésestimée.

Chained Echoes

Editeur / Développeur : Deck13 / Matthias Linda

: Deck13 / Matthias Linda Plateforme : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Sorti à la toute fin de cette année, Chained Echoes se présente comme l’œuvre folle d’un seul homme, Matthias Linda, qui crie son amour aux JRPG 16 bits d’antan. Le résultat est plutôt réussi et nous offre une petite bouffée de nostalgie loin d’être déplaisante.

On retrouve tous les poncifs du genre, avec plein de héros à découvrir, un système de combat en tour par tour, des tas de quêtes et une excellente durée de vie. La direction artistique est à saluer ici et sait bien rendre hommage aux jeux rétro. Malgré quelques petites imperfections, on s’attachera très vite aux personnages qui nous sont présentés et qui donnent vie à un récit plus sombre que prévu et surtout très bien écrit. Et en plus, c’est disponible sur le Game Pass, donc si vous aimez le genre et que vous possédez l’abonnement, pas d’excuses.

Elden Ring

Editeur / Développeur : Bandai Namco / From Software

: Bandai Namco / From Software Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Evidemment que l’on va parler d’Elden Ring, rassurez-vous. Comment passer à côté de ce monument qui fait déjà partie de l’histoire de ce medium, et ce en quelques mois d’existence. Il aura marqué sans mal l’année 2022 de sa forte empreinte, teintée de sang, de larmes et de souffrances. Mais quel plaisir il aura su nous offrir.

On a désormais plus vraiment besoin de le présenter, ni de dire en quoi il est exceptionnel, mais on peut simplement souligner que le jeu de From Software aura offert une expérience inoubliable à des millions de personnes, même à des néophytes du genre. Sa plus grande force, c’est bien son ouverture, aussi bien dans le décloisonnement de son monde que de son accessibilité à un plus grand public, toutes proportions gardées (il y a encore des efforts à faire de ce côté).

Son succès et sa réussite critique aura à coup sûr des répercutions dans toutes l’industrie. Quand bien même l’idée d’en voir des clones naitre un peu partout pendant les prochaines années est déjà lassant, on se réjouit d’avance de voir s’il aura inspiré quelques titres et licences pour le meilleur.