Vous cherchez un RPG à acheter ou à offrir, mais vous êtes un peu perdu dans toutes les appellations ? On fait le point avec vous en répondant aux questions les plus fréquemment posées, et en vous conseillant également une liste des RPG de l’année passée à ne pas manquer.

Que signifie RPG ?

Le terme RPG signifie « role playing game », l’appellation anglophone de ce que l’on nomme ici les jeux de rôle. La définition de cet terme est très vaste, parfois un peu fourre-tout, et on y regroupe principalement les jeux qui offrent une personnalisation dans la progression des personnages, ainsi que ceux qui offrent aux joueurs et joueuses la possibilité d’effectuer des choix au cours de l’aventure, que ce soit dans la personnalisation des caractéristiques de protagonistes, ou dans le déroulé de l’histoire.

Aujourd’hui, le terme est utilisé très fréquemment et a donné lieu à de nombreux sous-genre, comme l’Action-RPG, qui repend les codes des RPG tout en mettant plus l’emphase sur l’action.

Quelle est la différence entre RPG et JRPG ?

La différence entre RPG et JRPG est en réalité très simple, puisque JRPG signifie « japanese role playing game », autrement dit les jeux de rôle développés au Japon.

Le JRPG est presque devenu un genre à part entière, avec ses propres codes et ses sagas cultes, comme Final Fantasy ou Dragon Quest. Aujourd’hui, le terme de JRPG est aussi employé pour qualifier des jeux qui empruntent ces codes, même s’ils ne sont pas développés au Japon. Parmi les codes les plus populaires du JRPG, on retrouve par exemple le système de combat au tour par tour, où chaque personnage attend son tour pour attaquer.

Cette année, on prendra par exemple le cas de Cris Tales, qui est souvent désigné comme un JRPG puisqu’il s’inspire très grandement du genre.

Quels sont les autres RPG récents à ne pas manquer ?

Si l’année 2021 a été plutôt riches en sorties de RPG, il ne faudrait pas oublier que ces dernières années étaient toutes aussi fastes, avec de nombreux RPG qui ont marqué les esprits.

Tout d’abord, impossible de ne pas parler de Persona 5 Royal, la version ultime du JRPG, traduite en français pour l’occasion. Le titre a marqué l’année 2020 et offre une centaine d’heure de jeux en compagnie de personnages attachants, d’un gameplay accrocheur et d’une histoire dont on se souviendra longtemps.

On peut également recommander Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, qui est arrivé sur Switch l’année passée pour nous faire redécouvrir l’un des plus grands JRPG de la Wii, via un remaster pour la dernière console de Nintendo.

Yakuza: Like a Dragon a aussi marqué les esprits en 2020, en emmenant la saga Yakuza sur de nouveaux territoires, qui rendent hommage aux RPG au tour par tour. La série est toujours remplie d’humour et conserve ses mini-jeux cultes, dans un épisode qui peut être apprécié sans même avoir touché aux autres épisode de la série.

Et comment ne pas parler de Disco Elysium, qui a récemment eu droit à sa version boîte sur les dernières consoles ? Intensément classé dans la liste des RPG cultes de ces dernières années, le titre a aussi eu droit à une localisation en français, rendant l’aventure encore plus indispensable, comme on vous le précise dans notre test.