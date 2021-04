Plus de dix ans après la sortie de l’opus original, NieR Replicant ver.1.22474487139… revient nous raconter l’histoire que beaucoup d’entre nous connaissent, tout en attirant un nouveau public. Pour les personnes qui découvrent le jeu, il est important de connaître deux ou trois petites choses qui vont vous aider à parcourir l’aventure de la manière la plus optimale. Voici donc nos conseils pour bien profiter de ce NieR Replicant ver.1.22474487139….

Utilisez le bateau lorsqu’il est disponible

Dès la deuxième partie du jeu, vous débloquerez l’accès au bateau, qui vous permettra de naviguer entre certaines villes rapidement. Ce transport rapide n’est peut-être pas transcendant, mais il reste bien pratique pour voyager entre Littoral et le désert, ou le village du héros. Pensez donc à l’utiliser souvent pour gagner un temps de voyage précieux.

Pensez à bien équiper vos Mots

Les Mots représentent un bonus non négligeable dans la progression du personnage. Ces derniers peuvent être obtenus de manière aléatoire en massacrant des Ombres.

Il faut donc bien penser à les équiper sur vos armes, mais aussi sur votre magie et sur les roulades ou la parade. Pensez à le faire systématiquement lorsque vous commencerez à utiliser une nouvelle arme, et actualisez souvent votre set.

N’ayez pas peur de mettre vos meilleurs Mots sur une arme ou une magie, puisque vous pouvez mettre vos Mots surtout tout votre équipement sans limite (un Mot équipé sur une arme ne sera pas exclusif à cette arme, vous pourrez aussi l’équiper à une autre arme sans soucis).

Changez souvent de magie

Le Grimoire Weiss dispose de nombreux sorts que vous récolterez au fil de l’aventure, il est donc important de prendre le temps de tous les tester et d’en changer régulièrement pour faire face à toutes les situations.

Etant donné que seuls 4 raccourcis sont disponibles (ou plutôt 3, car on recommande de conserver la roulade), vous n’aurez pas accès à tous les sorts d’un claquement de doigts. Vous pouvez cependant changer vos raccourcis à la volée en plein combat, n’hésitez donc pas à le faire pour avoir les sorts dont vous avez réellement besoin lors de chaque affrontement.

Ne négligez pas le Mur Obscur

L’action est souvent frénétique dans NieR Replicant ver.1.22474487139…, mais il ne faut pas oublier de vous protéger. Le Mur obscur est souvent l’une des magies les plus sous-estimées du jeu, alors qu’elle peut grandement vous faciliter la vie.

Cependant, pour l’utiliser à son plein potentiel, il faut avoir une barre de magie assez grande, et toujours la charger à fond. Au lieu de simplement poser un sceau devant vous, le Mur obscur chargé à fond vous enveloppera d’une bulle protectrice très efficace, notamment lorsque les boss crachent de nombreuses boules d’énergie. A utiliser sans modération.

Effectuez des quêtes annexes pour gagner rapidement de l’argent

On vous l’accorde, les quêtes annexes de NieR Replicant ver.1.22474487139… ne sont pas les plus intéressantes, en dehors d’une poignée qui vous feront sourire ou vous émouvoir aux larmes.

Une majorité de quêtes consiste simplement à récolter des matériaux ou à effectuer des livraisons. Ce n’est certes pas captivant, mais ces quêtes rapportent parfois une somme d’argent considérable, ce qui vous servira pour vos emplettes plus tard, notamment pour acheter de nouvelles armes.

Vous pouvez aussi faire des allers-retours dans la Montagne des Robots avec des Mots favorisant le taux de butins rares pour avoir de nombreuses pièces à revendre, et récolter un joli pactole.

Tuez tout ce que vous voyez

Si vous n’êtes pas pressé, prenez le temps de tuer toutes les Ombres qui apparaitront devant vous. Vous gagnerez alors l’opportunité de débloquer de nouveaux Mots, mais aussi de récolter des matériaux à vendre ou qui vous serviront dans les quêtes annexes.

Par ailleurs, ce conseil concerne tout ce qui bouge, y compris les animaux. Oui, c’est cruel, mais n’hésitez pas à tuer toutes les chèvres et moutons sur votre route, afin de récolter de la viande et des peaux, histoire de ne pas faire des allers-retours en plus pour remplir certaines quêtes.

Ne vous arrêtez pas à la première fin

Cela peut sembler évident si vous avez déjà joué à un titre de Yoko Taro, mais si vous découvrez la saga NieR, notez que le jeu possède plusieurs fins complémentaires qui nécessitent de parcourir l’aventure plusieurs fois pour tout comprendre.

On vous explique justement tout cela en détail dans notre guide dédié, qui recense l’intégralité des fins et comment y parvenir, le tout sans aucun spoil.

Ne perdez pas trop de temps à améliorer les armes

Sauf si vous jouez dans la difficulté la plus élevée, NieR Replicant ver.1.22474487139… reste assez abordable pour ne pas ressentir le besoin d’améliorer vos armes. Vous trouverez suffisamment de nouvelles armes au cours de la partie (notamment dans la seconde moitié) pour vous permettre de ne pas passer chez l’armurier.

Economisez plutôt pour acheter de nouvelles armes chez le marchand, et procurez-vous le set du Phénix (notamment la lance) dès que vous en avez l’occasion pour littéralement rouler sur tous les boss du jeu.

Collectez toutes les armes que vous pouvez

NieR Replicant ver.1.22474487139… possède de nombreuses armes à amasser au cours de l’aventure. Outre le fait qu’elles vous permettront de devenir de plus en plus puissant, elles sont essentielles pour obtenir l’ensemble des fins du jeu.

Ne passez donc pas à côté lorsque vous aurez l’opportunité d’en avoir une, car elle vous suivra de partie de en partie (vous n’aurez pas à racheter une arme que vous possédez déjà dans un second run).

Brisez toutes les caisses en bois

Dans la même idée que le conseil précédent, les caisses en bois sont en quelques sortes les coffres au trésor de NieR Replicant ver.1.22474487139… et il est important de les détruire dès que vous en verrez.

En dehors des objets de soin et autres que vous pourrez ramasser, certaines caisses contiennent aussi des armes. Ces caisses spécifiques sont souvent disposées vers les points de sauvegarde, juste avant d’affronter un boss. Ne les manquez pas.

Pour en savoir plus sur NieR Replicant ver.1.22474487139…, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.