Les jeux NieR, et ceux de Yoko Taro en général, disposent souvent de plusieurs fins, ce qui est le cas de NieR Replicant ver.1.22474487139…, comme à l’époque de sa première sortie. Afin de vous aider à obtenir ces différentes conclusions, voici un guide qui vous aidera à obtenir toutes les fins de NieR Replicant ver.1.22474487139….

Cet article est garanti sans spoiler, vous pouvez donc le lire sans crainte de vous faire spoiler ces fins.

Comment débloquer les 4 fins originales ?

Dans le jeu NieR original, il existe 4 fins différentes qui nécessitent de recommencer le jeu à partir d’un certain point pour les visionner. En recommençant le jeu, vous aurez droit à des scènes supplémentaires ainsi qu’à des dialogues inédits en plus de découvrir une nouvelle fin. Voici comment les obtenir.

Fin A

Il s’agit tout simplement de la fin de base du jeu, qui s’obtient en terminant le titre après avoir battu le boss final. Aucun prérequis n’est ici demandé.

Fin B

Pour obtenir cette fin, il faudra reprendre votre sauvegarde après avoir visionné la fin A. Vous recommencerez alors au début de la deuxième partie du jeu, en conservant tout votre équipements, vos Mots, votre avancée dans les quêtes annexes et votre niveau. Vous assisterez à des scènes inédites, et il faudra terminer le jeu une nouvelle fois pour voir cette fin B, qui ne demande aucun prérequis.

Fin C

Les choses se corsent ici, puisqu’il va falloir reprendre votre sauvegarde après la fin B pour recommencer une troisième fois à partir du milieu de l’aventure. Vous pouvez allez plus vite ici en zappant la quasi-totalité des cinématiques, car seules deux ou trois scènes inédites sont disponibles (vous les remarquerez tout de suite).

Cependant, avant d’aller confronter le boss final, il faudra impérativement réunir toutes les armes du jeu. Vous pouvez voir votre pourcentage des armes récoltées dans le menu du Grimoire Weiss. Sauvegardez impérativement avant le donjon final pour ne pas tout recommander une quatrième fois.

Une fois le boss final vaincu, un choix vous sera offert. Prenez la première décision (celle qui demande de tuer un certain personnage) pour obtenir la fin C, et n’allez surtout pas choisir l’inverse.

Fin D

En effet, vous devrez cette fois-ci reprendre votre sauvegarde avant le donjon final (ou recommencer le jeu une quatrième fois si le coeur vous en dit) pour revenir au boss final et effectuer l’autre choix.

Comment débloquer la fin E bonus ?

NieR Replicant ver.1.22474487139… dispose d’une fin supplémentaire qui n’était pas disponible dans la première version du jeu. Pour l’obtenir, il faudra tout d’abord avoir visionné l’ensemble des fins, de A à D.

Ensuite, vous devrez recommencer une partie de zéro, tout en veillant à nommer votre personnage différemment de votre première partie. Dès lors, vous pouvez jouer au début du jeu sans vous soucier des cinématiques, et ce jusqu’au combat de boss qui se déroule dans le village de l’Aire.

Après ce combat, vous assisterez à une cinématique qui vous entrainera vers un segment du jeu inédit. Il ne vous reste plus qu’à suivre les objectifs demandés pour obtenir cette toute dernière fin.

