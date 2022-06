1-2 Switch : La suite existe bel et bien, mais Nintendo ne sait pas quoi en faire suite à des mauvais retours

Nintendo n’a pas toujours enchaîné les succès critiques sur Switch, et 1-2 Switch en est le meilleur exemple. Cet ensemble de mini-jeux avait été conçu pour mettre en avant toutes les fonctionnalités des Joy-Con, mais le résultat avait bien du mal à amuser les foules, si bien qu’il a vite été oublié dans l’inconscient collectif. Mais selon Imran Khan de Fanbyte, Nintendo souhaiterait capitaliser sur cette licence (car le jeu s’est tout de même vendu à plus de 3 millions d’exemplaires), et plancherait activement sur le développement d’un nouveau jeu. Problème, les premiers résultats sont loin d’être encourageants et mettent visiblement Nintendo dans l’embarras.

Une suite plus complète, pour plus de monde

Le journaliste, toujours fiable, rapporte que plusieurs sources lui auraient indiqué qu’une suite s’intitulant Everybody’s 1-2 Switch(dommage, pas de 3-4 Switch) est en développement, avec plus de mini-jeux, tout en faisant attention à ne pas être trop similaire au premier opus pour éviter que ce dernier stoppe net ses ventes.

Cette suite prendrait des allures de jeu télévisé, avec un présentateur (qui aurait apparemment l’air d’un cheval bipède, et non ce n’est pas BoJack Horseman) et des participants, sachant qu’ici, les mini-jeux pourraient permettre à plus de joueurs et de joueuses de jouer en même temps, et pas seulement à deux.

Il serait même possible d’y connecter son smartphone pour accueillir encore plus de monde. On retrouverait alors des jeux populaires proches des chaises musicales ou du bingo, voire même du jeu de la bouteille, avec pas mal d’activités qui demanderaient de bouger dans la pièce.

Des retours inquiétants, Nintendo hésite

Mais tout cela, on ne sait pas si on le verra un jour, du moins pas sous cette forme. Imran Khan indique que les premiers tests autour de cette suite ont été catastrophiques, et que le jeu a été mal reçu. Il s’est avéré que les familles, cible principale visée par Nintendo, ont trouvé le jeu ennuyant et n’ont même pas voulu y jouer pendant plusieurs rounds.

Dans le mode principal du jeu, nommé Team Battle Mode, le présentateur est apparemment très présent, voire trop présent, puisque les participants finissaient par appeler le jeu « Horseshit ». « Horse » pour cheval, et… vous avez deviné la suite.

Khan indique que cela arrive qu’un jeu soit mal reçu lors de tests comme ceux-là, mais plusieurs sources rapportent que des cadres de Nintendo auraient tiré la sonnette d’alarme en indiquant de ne pas sortir le jeu en l’état, pour éviter de nuire à l’image de Nintendo. Le constructeur aurait donc accordé du temps de développement supplémentaire, mais aurait aussi déjà imprimé des tas de boites du jeu, vides, en attente.

Nintendo semblerait maintenant être à la recherche active d’une solution. Sortir le jeu à 60 € serait pour le moment écarté, tandis que des sources indiquent que le jeu pourrait être offert en bonus du Nintendo Switch Online, dans le Pack additionnel. Une autre possibilité reste que le jeu soit annulé, même si les sources du journalistes indiquent que c’est peu probable. On verra bien si le jeu se présente lors d’un prochain Nintendo Direct ou non.