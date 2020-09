Zone of the Enders : Vers un retour de la licence de Konami ?

Deux ans après le retour du second épisode de la série sur PlayStation 4 et PC, dans une version destinée aux casques de réalité virtuelle, Zone of the Enders pourrait bien refaire une apparition sur la scène vidéoludique. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de l’information ci-dessous.

Z.O.E. mais sans Kojima ?

À l’instar de Metal Gear, Zone of the Enders est une série chapeautée par le grand Hideo Kojima. Un monsieur reconnu pour ses talents d’écriture et sa vision particulière du jeu vidéo. Néanmoins, suite à quelques problèmes en interne, Kojima et Konami ont rompu tout lien, laissant le créateur de deux licences iconiques sur le carreau. Depuis, le monsieur s’est bien rattrapé, puisqu’il sortait l’an dernier un certain Death Stranding, une oeuvre plus atypique encore que tout ce à quoi il avait pu nous habituer jusque là.

Bien que Hideo Kojima ne soit plus aux commandes, Konami dispose toujours des droits de chacune des deux licences. Et avec sa politique un peu particulière, que nous nous garderons bien de juger ici, l’entreprise nippone ne s’est nullement empêchée de sortir un nouveau jeu dans l’univers de MGS, avec le très dispensable Metal Gear Survive paru en février 2018. À en croire l’information du jour, il se pourrait bien que Zone of the Enders suive un chemin similaire, que l’on souhaite malgré tout plus qualitatif.

Konami vient en effet de redéposer la marque Zone of the Enders au Japon et en Europe. Ce qui pourrait simplement signifier que la firme désire garder les droits sans forcément s’en servir. Mais à l’approche du Tokyo Game Show, qui se tiendra comme la Gamescom à huis clos, l’imagination des fans est en ébullition. D’autant que le dernier opus en date, Zone of the Enders : The 2nd Runner Mars, n’était finalement qu’un remaster destiné à la VR du second volet. Cela fera donc 17 ans, fin septembre, que l’on attend la suite.