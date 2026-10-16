Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5

Pas de version Xbox en ligne de mire pour le moment

Pendant que les francophones sont surtout dans l’attente d’une traduction française pour découvrir Zero Parades: For Dead Spies, ZA/UM prépare l’arrivée de la Director’s Cut sur PS5. Celle-ci est prévue pour le 3 novembre prochain, et elle ne sera finalement pas seule, puisque le RPG d’espionnage sortira à cette même date sur Nintendo Switch 2.

Au programme de ce portage, la possibilité d’utiliser l’écran tactile de la console, mais aussi le mode souris des Joy-Con, tandis que les vibrations HD Rumble 2 seront activées. De quoi tenter de rivaliser un peu avec les fonctionnalités de la DualSense, puisque sur PS5, vous aurez droit aux gâchettes adaptatives, aux retours haptiques, à l’audio 3D et à tout le tralala habituel de la console de Sony. Le tout est illustré dans la nouvelle bande-annonce présentée ci-dessus.

Rappelons que cette version Director’s Cut proposera du contenu narratif inédit, mais pas que. On aura également droit à de nouvelles tenues, un système d’inventaire mieux géré, du doublage intégral et même un mode « Backstage », pour naviguer dans les premières esquisses de chaque décor.