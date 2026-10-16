Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5

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Zero Parades: For Dead Spies est pour le moment un échec commercial pour ZA/UM, qui a bien eu du mal à négocier l’après-Disco Elysium. Pour se requinquer, le studio compte sur une version Director’s Cut de son dernier jeu, avec la sortie d’un portage PS5 pour toucher un plus large public. Et histoire de ratisser encore plus large, le jeu sortira également sur Switch 2.

Zero Parades: For Dead Spies // Source : ZA/UM

Pas de version Xbox en ligne de mire pour le moment

Pendant que les francophones sont surtout dans l’attente d’une traduction française pour découvrir Zero Parades: For Dead Spies, ZA/UM prépare l’arrivée de la Director’s Cut sur PS5. Celle-ci est prévue pour le 3 novembre prochain, et elle ne sera finalement pas seule, puisque le RPG d’espionnage sortira à cette même date sur Nintendo Switch 2.

Au programme de ce portage, la possibilité d’utiliser l’écran tactile de la console, mais aussi le mode souris des Joy-Con, tandis que les vibrations HD Rumble 2 seront activées. De quoi tenter de rivaliser un peu avec les fonctionnalités de la DualSense, puisque sur PS5, vous aurez droit aux gâchettes adaptatives, aux retours haptiques, à l’audio 3D et à tout le tralala habituel de la console de Sony. Le tout est illustré dans la nouvelle bande-annonce présentée ci-dessus.

Rappelons que cette version Director’s Cut proposera du contenu narratif inédit, mais pas que. On aura également droit à de nouvelles tenues, un système d’inventaire mieux géré, du doublage intégral et même un mode « Backstage », pour naviguer dans les premières esquisses de chaque décor.

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Jaquette de Zero Parades
Zero Parades
pc ps5

Date de sortie : 21/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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