Zenless Zone Zero débarquera prochainement sur Xbox Series, une présentation à venir dès cette semaine

Et bientôt sur Switch 2 ?

Cela a d’abord débuté par un poisson d’avril posté cette année, mais HoYoverse était plus sérieux que prévu. La version Xbox Series de Zenless Zone Zero est désormais bel et bien confirmée, et sera présentée dès ce vendredi à 19 heures, heure de Paris. Cela fera donc probablement suite à la présentation de la version 1.7 du jeu, qui devrait avoir lieu durant cette même journée si le planning habituel est respecté. Reste à savoir quand cette version Xbox arrivera, et si HoYoverse attendra l’arrivée de la version 2.0 pour sortir ce portage.

Et maintenant que le studio chinois s’ouvre à davantage de plateformes, le moment est peut-être venu pour Nintendo ? Rappelez-vous, une version Switch de Genshin Impact était prévue il y a de cela des années, mais elle n’a jamais vu le jour. Avec la sortie de la Switch, qui est plus puissante, et l’envie de HoYoverse de multiplier les portages, le moment est peut-être venu…

Mais rendez-vous déjà ce vendredi pour en apprendre plus sur la version Xbox de Zenless Zone Zero, en plus d’autres informations.