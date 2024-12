Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.4 du jeu

Le climax du récit approche

Avec cette nouvelle mise à jour, l’histoire de Zenless Zone Zero prend un tournant explosif tout en explorant le passé des jumeaux. Le Section 6 sera au cœur des événements, dans la droite lignée de la version 1.3, surtout grâce à la présence du personnage de Miyabi. On découvrira également un nouveau lieu appelé le port Elpis.

De plus, le studio a pris en compte les retours sur l’exploration via les damiers et proposent maintenant une alternative pour celles et ceux qui veulent s’en passer, du moins pour les commissions principales.

Les personnages de la version 1.4

Le premier agent de rang S que l’on pourra découvrir dans cette version 1.4 est Hoshimi Miyabi, de type Givre et Anomalie. Elle sera équipée d’une épée maudite qui vous permettra de marquer les ennemis. En attaquant les ennemis marqués, ces derniers vont accumuler l’anomalie de givre pour ensuite recevoir une brûlure de givre. Son attaque ultime lui permet d’infliger des dégâts dans une très large zone.

Deuxième personnage de rang S pour cette version 1.4, Asaba Haramusa, de type électrique. Un archer très puissant qui déclenche donc des séries d’attaques à distance, même s’il pourra aussi s’approcher des ennemis pour les toucher avec une dague électrique. Chose rare pour être notée, cet agent sera offert à tout le monde avec des matériaux pour le faire passer au niveau 40.

D’autres Bangbous seront également de la partie, avec d’abord Agent Gulliver qui invoquera des portes sur le champ de bataille qu’il va briser pour ensuite tirer sur les ennemis, puis Luttobou qui va voler au-dessus de l’arène et atterrir sur votre adversaire si vous effectuez une attaque chargée.

Les événements de la version 1.4

Pour commencer, vous pourrez débloquer l’événement principal « Vers les terres pâles et désolées », où vous enquêterez sur l’expansion d’une Néantre inconnue. Cette dernière jouera avec la perspective en vous demandant parfois de résoudre des énigmes pour continuer votre chemin. Plus vous avancerez ici, plus vos personnages seront puissants. De nombreuses récompenses sont évidemment prévues.

Le mode « Ombres perdues » sera aussi présent pour vous faire combattre contre des ennemis de plus en plus forts, avec divers niveaux de difficulté et des objets à récupérer qui vont modifier les attaques de certains personnages. Parmi les récompenses à obtenir, vous pourrez débloquer le Bangbou Luttobou.

Viendra ensuite le mode de jeu « Assaut mortel », qui mettra en place trois affrontements à la suite où vous devrez changer d’équipe après chaque combat. Un mode qui est prévu pour revenir régulièrement avec un nouveau défi toutes les deux semaines.

L’événement « Bangbous VS Ethéréens » sera un peu spécial puisqu’il faudra cette fois-ci diriger les Bangbous en plein combat, à la façon d’un tower-defense avec des maps de plus en plus complexes. On retrouvera ensuite un événement centré sur l’aide à apporter à la Section 6, qui est en quelque sorte un mini-jeu de gestion. L’événement « Rétrospective des combats » demandera quant à lui de résoudre quelques puzzles. Et enfin, Sybil vous demandera d’accomplir certains défis pour obtenir d’autres bonus. Un programme chargé.

Optimisation pour la PS5 Pro

C’est aussi à partir de cette mise à jour que Zenless Zone Zero sera optimisée pour la PS5 Pro. Cela apportera ainsi un peu de ray-tracing l’expérience, pour mieux profiter de la Nouvelle-Eridu.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live de présentation, un code permettant d’obtenir des récompenses dont des polychromes a été distribué et n’est valable que quelques heures :

VOIDHUNTER

Quand sortira la version 1.4 de Zenless Zone Zero ?

Cette présentation nous a permis d’apprendre que la version 1.4 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du 18 décembre prochain. Une maintenant aura lieu tôt dans la matinée, et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.