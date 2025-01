Zenless Zone Zero passe aujourd’hui en version 1.5, avec l’arrivée du personnage d’Astra Yao

La fête commence à la Nouvelle-Eridu

Pour fêter le Nouvel An chinois, cette mise à jour sera placée sous le signe du grand spectacle avec l’entrée en scène du personnage d’Astra Yao, véritable icone au sein de la ville de la Nouvelle-Eridu. La chanteuse sera au cœur des nouvelles quêtes à découvrir, et dès aujourd’hui, il vous est possible d’essayer de l’invoquer en tant que nouvel agent de rang S. Son histoire nous est brièvement racontée dans une nouvelle vidéo disponible ci-dessous.

Et qui dit Nouvel An dit également plein de cadeaux à obtenir en jeu lors de cette version 1.5, avec des événements riches en récompenses à découvrir, dont un nouveau bonus de connexion qui aura lieu dès le 29 janvier prochain, en plus de celui déjà accessible dès aujourd’hui.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.