En plus des trésors, on a aussi tout un tas de données à collecter dans Star Wars Jedi Fallen Order. Dans ces objets à trouver, on a les échos de Force et Secrets, qui sont finalement une seule et même catégorie. On vous explique donc comment faire pour obtenir tous les échos de la force et trouver l’emplacement des secrets sur Zeffo.

Où se trouvent les Échos de Force à Zeffo ?

Avant de poursuivre, on va tout de même faire le point sur les échos :

Chaque Secret compte comme un Echo de Force

Chaque Capsule de Stim compte comme un Secret

Pour avoir le platine ou le 1000 G, il suffit donc de récolter l’ensemble de ces objets pour l’obtenir. Les autres données à scanner ne sont pas nécessaires (ceux que BD-1 scannent de lui-même). Mais le suivi est complexe puisque les données à scanner et les échos de force se confondent dans les menus. Ici, vous n’aurez donc que les échos de la force (et donc les secrets) sur Zeffo.

Les secrets sur Zeffo (faites Ctrl+f pour retrouver facilement) :

1. Reliques de méditation (La Culture Zeffo)

3. Offrandes (La Culture Zeffo)

3. Transmission (L’épave du Venator)

11. Survivant (L’épave du Venator)

Hangar désaffecté

(En écriture)

Village abandonné

1. Expulsion (Les villageois Zeffo)

Description : Des affaires abandonnées par des villageois expulsés par l’Empire puis envoyés dans des camps de travail… ou pire.

Emplacement : Entre deux maisonnettes, sur la gauche du deuxième regroupement d’habitations (sur la petite place où il y a des soldats stormtrooper et où vous pouvez baisser un pont/passage avec la force).

Falaises venteuses

(En écriture)

Monument érodé

3. Séparée (Les villageois Zeffo)

Description : Un sac abandonné par une famille sur le point d’être séparée. Le père a fait diversion afin que sa femme puisse s’enfuir avec leur enfant.

Emplacement : Se situe dans une grotte derrière une turbine qu’il faudra stopper avec la force pour passer

6. Villageois Mort (Les villageois Zeffo)

Description : Les restes d’un villageois mort en essayant de protéger sa famille de l’Empire

Emplacement : Se situe dans une grotte derrière une turbine qu’il faudra stopper avec la force pour passer

Quartier général Impérial

5. Preuve d’une altercation (Les villageois Zeffo)

Description : Un casque de Stormtrooper abandonné suite à une altercation avec un villageois

Emplacement : Directement en arrivant dans la zone, sur votre gauche

6. Artefact perdu (Officier du projet foreuse)

Description : Une caisse utilisée par l’Empire pour transporter des reliques trouvées lors des fouilles. Un officier impérial semblait cacher quelque chose à ce sujet.

Emplacement : Derrière une porte à pirater, à droite en rentrant dans cette zone (l’ascenseur étant devant vous)

Pulvérisateurs du projet foreuse

(En écriture)

Catacombes anciennes

(En écriture)

Tombeau d’Eilram

Secret : 1. Reliques de méditation (La Culture Zeffo)

Description : Une relique de méditation Zeffo. Utilisée lors d’anciens rituels afin d’entraîne des utilisateurs de la Force.

Emplacement : Après avoir résolu l’énigme avec la sphère. Un passage s’ouvre et l’écho est en dessous.

Récompense : Permet d’obtenir une Essence de Force.

Secret : 3. Offrandes (La Culture Zeffo)

Description : Les restes d’un ancien artefact, construit comme une offrande au vent. Il semble avoir été détruit intentionnellement.

Emplacement : Au niveau 2. Se situe proche d’un gardien du tombeau et derrière un Skungus qui explose.

Récompense : Essence de Force

4. Gardien de Tombeau (La Culture Zeffo)

Description : Un gardien de tombeau Zeffo, puissant automate conçu pour le protéger, a été détruit ici il y a longtemps

Emplacement : Il faudra la capacité Poussée pour atteindre cet écho. Se situe dans la salle en hauteur, il sera nécessaire de passer par derrière en poussant successivement les 3 blocs.

5. Chuchotements (La Culture Zeffo)

Description : Un ensemble de carillons à vent abandonnés par les Zeffo qui ont bâti le tombeau

Emplacement : Quand vous devez faire bouger la sphère avec le vent, se situe dans l’une des alcôves (celle au fond à gauche)

2. Artefacts brisés (Le Sage Eilram)

Description : Les restes d’anciens artefacts, volontairement détruits dans un but précis.

Emplacement : Une fois que vous avez la capacité de poussé, retournez au point de méditation. Derrière, vous avez un passage que vous pouvez désormais détruire. Suivez le chemin, entre wall jump, corde et mur à gravir et vous trouverez l’écho en haut.

Ruines exposées

(En écriture)

Cavernes de glace

6. Écrasé (Les fouilles de l’empire)

Description : Les restes d’un Stormtrooper. Tué par l’effondrement de ce tunnel, causé par les fouilles de l’Empire.

Emplacement : Se situe exactement dans la même zone que 4. Equipement de fouille (un scan).

10. Noyées (Les villageois Zeffo)

Description : Une soudaine catastrophe est survenue ici, noyant toutes les créatures de ce tunnel.

Emplacement : Dans le tunnel qui mène à l’un des ascenseurs de la zone. Vous devez forcément passer par le site du crash pour trouver cet écho (en tout cas, la première fois, pour débloquer le passage).

4. Fouilles de la Caverne de Glace (Officier du projet foreuse)

Description : Une jarre brisée par l’officier en charge du Projet Foreuse, furieuse que son équipe soit incapable de lui trouver ce qu’elle veut.

Emplacement : Zone uniquement accessible après avoir eu la capacité Poussée. Se situe directement à gauche en entrant dans les cavernes.

5. Artefacts trouvés (Officier du projet foreuse)

Description : Un outil lâché précipitamment par un ouvrier excité par sa découverte lors des fouilles. Apparemment, celles-ci ont donné les résultats escomptés.

Emplacement : Zone uniquement accessible après avoir eu la capacité Poussée. Se situe à l’endroit où vous avez affronté un Purge Trooper à électrobâton, proche de la grande scie.

8. Officier Krane (Officier du projet foreuse)

Description : Les restes d’un officier impérial qui a tenté de cacher une relique dans la caverne. Elle est morte lors de l’effondrement.

Emplacement : Zone accessible après avoir eu la capacité Poussée. Se trouve dans la grotte derrière le boss optionnel Jotaz.

Site du crash

8. Mémorial (Les villageois Zeffo)

Description : Un mémorial construit par les villageois, dédié aux clones ayant perdu la vie lors du crash du Venator. Les Jedi sont considérés comme des traîtres dans la galaxie. Seuls quelques initiés connaissent la vérité.

Emplacement : Tout proche de la jointure avec les Cavernes de glace : c’est un mémorial où sont entreposés des casques de stormtroopers.

8. Crâne Zeffo (La Culture Zeffo)

Description : Le crâne d’un Zeffo tué lors d’une catastrophe survenue il y a des milliers d’années

Emplacement : Commencez par monter à la corde pour atteindre la plateforme supérieure. Dedans, allumez le courant en surchargeant avec BD-1 puis passer les trois obstacles. Si vous bloquez, sachez qu’il faut monter le second alors qu’il est ralenti et sautez sur le troisième à partir de celui-ci. Le secret se situe au fond.

Aile brisée

2. L’attaque (L’épave du Venator)

Description : Un combat s’est déroulé à bord du vaisseau, forçant celui-ci à sortir de l’hyperespace avant de s’écraser sur cette planète.

Emplacement : Celui-ci se trouve dans la zone où il y a un interrupteur pour ouvrir le passage suivant, juste avant l’ascenseur. L’écho se trouve dans un enfoncement dans le mur, où tourne une turbine. Il faut l’arrêter pour passer.

Secret : 3. Transmission (L’épave du Venator)

Description : Le Commandant Clone et la Maître Jedi ont survécu au crash mais son Padawan a disparu

Emplacement : Dans l’ultime pièce de la zone, quand vous avez monté avec l’ascenseur.

Récompense : Essence de Force

Épave du Venator

Secret : 11. Survivant (L’épave du Venator)

Description : Un clone mort qui n’a pas été tué dans le crash mais vraisemblablement par un sabre laser.

Emplacement : Quand vous arrivez dans la zone, après le tunnel avec les Droïdes Sonde et avant le pont.

Récompense : Essence de Force

Site de fouilles impérial

9. Découverte de reliques (Les fouilles de l’Empire)

Description : Une caisse de transport renforcée utilisée pour des artefacts trouvés dans le tombeau. Celle-ci a été utilisée par un ouvrier sous pression.

Emplacement : Vous passerez devant pendant l’histoire principale. Vous le trouverez après avoir remontré la tyrolienne puis lorsque vous devez faire une course sur le mur et attraper une corde : au lieu de vous balancer pour continuer, balancez-vous en arrière et arrêtez-vous sur la plateforme.

10. Gardiens du Tombeau (Les fouilles de l’Empire)

Description : Dans leur recherche d’artefacts Zeffo, ces Stormtroopers ont fait l’inattendue et mortelle rencontre d’un gardien de tombeau

Emplacement : Dans la zone accessible uniquement avec la poussée et qui donne accès à un raccourci

11. Mesures destructives (Les fouilles de l’Empire)

Description : Des outils laissés par un ouvrier pressé de localiser les reliques Zeffo, sans se soucier de ce qui l’entourait

Emplacement : Dans le sas où vous avez battu un Purge Trooper juste avant. Vous devrez courir sur le mur et sauter sur la plateforme pour atteindre cet écho

Tombeau de Miktrull

1. L’âge de l’extravagance (Le Sage Miktrull)

Description : Une relique Zeffo issue d’un âge symbolisé par la vanité, l’extravagance et le pouvoir.

Emplacement : Après le pont, où un Gardien vous attend. Se trouve juste à côté d’un coffre à pirater qui contient une Peinture pour le Mantis : Matière Greeze

5. Offrandes à Miktrull (Le Sage Miktrull)

Description : Le sage de cette ère exigeait de précieuses offrandes.

Emplacement : Proche des deux entrées annexes. Vous passerez par là lors de l’histoire principale : c’est juste avant la porte que vous pourrez déverrouiller en utilisant la capacité Traction.

