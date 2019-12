On poursuit notre guide des collectibles avec cette fois-ci, un petit tour sur la planète Zeffo. Dans Star Wars Jedi: Fallen Order, on a des coffres, des secrets, des échos de force mais aussi de banales données à scanner. C’est dans ce guide que l’on fait un focus dessus.

Rappelons que le suivi est le même que celui des échos et on peut donc se perdre un peu. Néanmoins, les scans ne sont pas obligatoires pour la progression et le platine / 1000 G, contrairement aux échos (et secrets). Cependant, on vous les liste quand même.

Voici d’autres guides concernant Zeffo :

Les fouilles de l’Empire

1. Caisse de Stockage

Description : Des caisses de stockage robustes pour le transport de marchandises fragiles. Leur revêtement métallique est suffisamment solide pour résister aux vents de Zeffo.

Zone : Hangar désaffecté

Emplacement : Sur l’une des caisses, en plein milieu

2. Attention

Description : Cette zone est interdite d’accès. Code impérial 94364 : interdiction de vendre ou d’échanger

Zone : Hangar désaffecté

Emplacement : Au fond de la zone, où apparaissent des stormtroopers.

4. Equipement de fouille

Description : De l’équipement de fouille impérial. La couche de poussière qui le recouvre suggère qu’il n’a pas été utilisé depuis longtemps.

Zone : Cavernes de glace

Emplacement : Il faudra forcément passer par les cavernes de glace après avoir débloqué le pouvoir poussé. Puis, il faudra monter avec l’un des élévateurs (il s’agit du monte-charge qui se situe après les deux turbines à passer).

5. Scie de fouille

Description : Ces scies de fouille ont été conçues par l’Empire pour découper la croûte planétaire, lui donnant accès à des secrets enfouis à des milliers de kilomètres sous la surface

Zone : Cavernes de glace

Emplacement : Il faudra fouiller un peu pour trouver celui-ci. C’est à l’endroit où il y a un Purge Trooper à électrobâton, au fond de la caverne. Il faudra explorer le chemin où l’on doit enchaîner les sprints sur le mur.

12. Matraque de Scout Trooper

Description : Electrobâton impérial donné aux soldats stationnés dans les zones reculées en proie à des menaces inconnues. Ces armes ont été fabriquées à partir des mêmes matériaux que les bâtons statiques utilisés lors de la Guerre des Clones, avec quelques modifications propres à l’Empire.

Zone : Hangar désaffecté

Emplacement : Se trouve à la jointure avec le raccourci pour aller aux cavernes de glace.

Les villageois Zeffo

2. Avis d’expulsion

Description : Avis d’expulsion. Les civils sont priés de se présenter pour relocalisation. Les pilleurs seront abattus. En accord avec le Code impérial 94364 : « ni vente ni échange sans autorisation explicite », cette propriété et ses dépendances sont désormais sous la protection de l’Empire Galactique. Général Markon 201e escouade.

Zone : Village abandonné

Emplacement : Sur la porte de la maison, au milieu, dans le premier regroupement d’habitations.

Officier du projet foreuse

1. Projet foreuse

Description : Conformément à la volonté de l’Empereur, nous avons envahi Zeffo et « redistribué » sa population. La planète n’a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Foreuse. Ses courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de stormtroopers sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu’un avant-poste symbolique afin d’empêcher les pilleurs de s’emparer de nos technologies.

Zone : Pulvérisateurs du projet foreuse

Emplacement : Quand vous entrez dans la zone, il suffit d’activer le terminal devant vous

La Culture Zeffo

6. Anciennes statues

Description : Ces statues ont été sculptées directement depuis les parois des cavernes. Elles représentes les Zeffo portant des sphères, vraisemblablement du même type que celles utilisées pour activer leurs tombeaux.

Zone : Tombeau d’Eilram

Emplacement : Niveau 2, vous passerez automatiquement devant pour lister et votre droïde vous fera signe. Si ce n’est pas le cas, cela se situe juste avant la dernière zone et en face d’un passage inaccessible pour la première fois quand vous passez.

Le Sage Eilram

3. Le Sarcophage d’Eilram

Description : Cet ancien sarcophage Zeffo renferme les restes du sage Eilram. Il faisait partie des premiers Zeffo ayant tissé des liens avec les habits de Kashyyyk, dont ils appréciaient l’habitat naturel. Tout ce qu’il reste de ces pionner repose aujourd’hui sous les racines d’un arbre wroshyr en pierre.

Zone : Tombeau d’Eilram

Emplacement : Dans la pièce ronde où se situe un Gardien

6. Vierges

Description : L’offrande la plus souvent apportée au tombeau de Miktrull était le cierge, généralement fixé dans du métal et serti de gravures. Sa flamme représenterait le pouvoir sans limites de Miktrull.

Zone : Tombeau de Miktrull

Emplacement : Au centre du Tombeau, au niveau 3 : là où se situe initialement la sphère.

Vous pouvez consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order pour tout connaître du jeu. Il est aussi possible de retourner voir tous les collectibles à ramasser dans le titre.