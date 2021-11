Yu-Gi-Oh! Rush Duel : Dawn of the Battle Royale!! sortira le 7 décembre prochain

Alors qu’on l’attendait plutôt pour l’automne chez nous, ce sera finalement cet hiver que sortira Yu-Gi-Oh! Rush Duel : Dawn of the Battle Royale!! en France. Il s’agit d’ailleurs du nom officiel pour l’Occident.

C’est l’heure du duel à Noël

Konami sortira la nouvelle adaptation du jeu de cartes le 7 décembre prochain en Europe uniquement en version dématérialisée sur Switch via le Nintendo eShop. Ce nouveau titre vous permettra de vous initier aux règles du Rush Duel à travers une histoire inédite se déroulant dans l’univers du dernier anime en date, Yu-Gi-Oh! SEVENS. En plus de profiter de nouvelles cartes, Konami n’hésite pas mettre les vedettes en vidéo comme le Dragon Blanc aux yeux bleu et le Magicien des ténèbres pour appâter les fans de longue date. Le titre proposera également des duels en ligne à deux joueurs à travers le globe.

Ce n’est pas encore confirmé, mais il semblerait que nous n’aurons pas droit à des textes en français pour sa sortie. En attendant, on peut toujours lorgner du côté de Yu-Gi-Oh! Master Duel si l’on souhaite pour une adaptation plus ambitieuse.