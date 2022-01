Test Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! – Une version simplifiée du jeu de cartes pour les plus jeunes

Même si Konami est bien moins présent qu’auparavant sur la scène des jeux vidéo sur consoles (même si cela commence à changer), Yu-Gi-Oh! reste l’une des rares franchises de la firme à régulièrement faire le tour des différentes plateformes. Avec Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!, nous avons là une nouvelle façon de jouer, plus simple et qui se destine surtout aux plus jeunes.

Conditions de test : Nous avons terminé le mode histoire et jouer à bon nombre de duels sur Switch OLED.

On Rush D

Il fut un temps où Yu-Gi-Oh était une série animée qui nous faisait découvrir un jeu de cartes où l’on invoque des monstres tout en utilisant des cartes magies et pièges. Quelques fusions et invocations rituelles par-ci par-là, mais le principe était relativement abordable. Avec la multiplication des suites et l’implantation de nouvelles règles, nous sommes devant un jeu totalement différent aujourd’hui, ce qui a de quoi rebuter certains nouveaux. Invocations pendules, synchro, XYZ ou encore Link, il y a de quoi être perdu.

Avec Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!, c’est une nouvelle façon de jouer qui s’offre à nous avec des duels plus simples mais aussi plus courts. On y retrouve d’ailleurs l’univers de l’anime Yu-Gi-Oh Sevens avec les différents personnages qui vont nous introduire pas à pas tout ce qu’il faut savoir. Cela nous permet de suivre une courte aventure dans une ambiance d’école primaire mais qui n’a rien de bien passionnant.

En plus d’être très courte, l’histoire reste très enfantine et il ne faudra compter que sur le jeu de cartes pour vous divertir. Le titre nous propose d’explorer plusieurs environnements, mais là encore, il s’agit plus de placer les PNJ pour pouvoir les combattre tant les décors sont pauvres et que la technique a du mal à suivre avec des chutes de framerate ou encore de l’aliasing. Heureusement, le principal est sauf avec un jeu de cartes assez intéressant.

La pioche facile

Avec cette ambiance de cours d’école et ces règles simplifiées, le titre s’adresse évidemment aux jeunes joueurs qui voudraient découvrir Yu-Gi-Oh de la manière douce. Au lieu de 5 compartiments pour les cartes montres et magies/pièges, nous passons à trois comme sur Yu-Gi-Oh Duel Links. A chaque tour, vous pouvez invoquer autant de monstres que vous voulez et durant la phase de pioche, vous pouvez remplir votre main jusqu’à avoir 5 cartes. Pas besoin de deck bien huilé pour piocher à tout va, ces règles permettent d’y aller à fond sans avoir peur de se retrouver à court au bout de deux ou trois tours.

Bien sûr, cela veut dire que les Rush Duel ont leurs propres cartes. Même si l’on retrouve quelques montres iconiques, la majorité des cartes sont des exclusivités taillées pour cette nouvelle façon de jouer. Cela a au moins le mérite de ne pas rendre les duels trop longs et d’éviter certains decks qui font la tortue pour vous faire perdre du temps. Nous avons tout de même droit à un type d’invocation novateur avec les « Invocations Maximum ». Il s’agit d’une sorte d’Exodia simplifié qui vous permet d’invoquer un monstre très puissant si vous possédez les trois cartes correspondantes dans votre main.

Konami a trouvé une bonne alternative pour les joueurs plus jeunes, mais les habitués y verront sans doute un manque de profondeur au bout d’un certain temps. Cela reste idéal si vous ne voulez pas vous embêter avec toutes les règles du TCG et OCG. En revanche, on aurait aimé des animations un peu plus fouillées. Le terrain de jeu reste assez sobre et les monstres iconiques en CGI manquent de punch comparé à ce que l’on a pu avoir sur les Tag Force sur PSP par exemple.

Allô le online ?

Le mode solo se termine assez rapidement (à peine quelques heures) mais il s’agit heureusement d’une grosse introduction puisqu’en ensuite le plaisir viendra ensuite en combattant tous les PNJ du jeu afin de gagner des cartes et de gagner des GP à dépenser dans la boutique pour acheter plus de cartes et des éléments de personnalisation (protège-cartes, tapis de jeu, boîte de deck…). On peut également remporter des recettes afin de facilement se composer de nouveaux decks sachant que les adversaires disposent de deck à plusieurs niveaux de difficulté.

Si vous aimez vous creuser les méninges, une section quizz vous propose de résoudre différentes situations en gagnant un duel en un tour avec ce que l’on vous donne. On aime aussi ces jeux qui comblent le manque d’un système de succès sur Switch en les incorporant directement, c’est le cas ici. Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! dispose d’un mode en ligne qui fonctionne très bien, malheureusement, après de très nombreuses tentatives sur différentes journées, il nous a été difficile de trouver des adversaires (même en mettant « n’importe qui » dans le choix du niveau des adversaires). Précisons également que le doublage anglais est horrible et n’apporte pas grand-chose dans l’immersion des duels (« Seesh » comme dirait Gavin).