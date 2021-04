Yu-Gi-Oh! Rush Duel : Saikyou Battle Royale!! sortira le 12 août sur Switch au Japon

Un peu plus d’un mois après avoir partagé quelques informations dans le magazine V-Jump, Yu-Gi-Oh! Rush Duel : Saikyou Battle Royale!! possède depuis quelques heures son propre site internet. Celui-ci nous apprend notamment que le jeu de cartes développé et édité par Konami vise toujours une sortie cet été sur Switch au Japon puisque sa date de commercialisation a été fixée au 12 août prochain.

350 cartes au lancement

En plus de se dévoiler par l’intermédiaire de quelques images et d’embarquer un multijoueur local et en ligne, cette adaptation de l’animé Yu-Gi-Oh! SEVENS devrait, si l’on se fie à la traduction du site proposée par Gematsu, intégrer pas moins de 350 cartes au lancement. Un contenu qui continuera d’évoluer régulièrement après la sortie via des mises à jour.

Côté bonus de précommande, les joueurs et les joueurs recevront une carte Amiibo liée à un des sept personnages du manga : Yuga, Luke, Gakuto, Romin, Roa, Nail et un dernier dont l’identité n’a pas encore été révélée pour le moment. En la scannant, vous obtiendrez un avatar de duelliste ainsi que trois éléments cosmétiques.

Notez également que ceux et celles qui récupèreront les premières copies du titre auront droit à des versions rares de Saikyo Battle Flag Ace Breaker (nom français inconnu), de La Magicienne des Ténèbres et du Pot de Cupidité.