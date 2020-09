Ys Origin se date sur Switch et s’offre un nouveau trailer

DotEmu vient d’annoncer la date de sortie sur Switch de leur célèbre jeu Ys Origin (nous vous invitons à lire ou relire notre test). Rappelons que le jeu est déjà disponible sur PC depuis 2012, PlayStation 4 depuis 2017, PlayStation Vita depuis 2017 également et Xbox One depuis 2018.

Le prequel se date enfin sur Switch

Ys Origin propose enfin, aux détenteurs de la Switch et ce dès le 1er octobre, un mélange passionnant de jeux de plateforme, de combats au rythme arcade et de casse-tête stimulants. Rappelons qu’il sera question de l’aspirante chevalier Yunica Tovah et du mage Hugo Fact, deux combattants désespérés et à la recherche des déesses qui les ont abandonnés.

Ensemble, le duo doit combattre les forces démoniaques qui se cachent dans une énorme tour avant que celles-ci n’atteignent le sanctuaire de l’humanité dans les nuages. Avec des tonnes de butin, des scénarios distincts et des styles de jeu différents ainsi que des secrets à dévoiler, Ys Origin est une expérience RPG profonde et convaincante.

Ys Origin est actuellement disponible sur PC, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One et arrive sur Switch le 1er octobre.