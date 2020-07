Ys Origin arrivera sur Switch en 2020 avec une édition collector

Si les joueurs attendent la venue de Ys IX: Mostrum Nox dans nos contrées pour 2021, ils pourront cependant faire une petite virée dans un ancien épisode sorti initialement en 2012. Déjà disponible sur d’autres supports, Ys Origin vient d’annoncer qu’il profitera également d’une version Switch qui arrivera plus tard dans l’année.

Avec deux éditions physiques

D’abord sorti sur PC en 2012 puis sur PS4 et Vita en 2017 et sur Xbox One en avril 2018, Ys Origin terminera son aventure sur la petite dernière de Nintendo. Si la date de sortie n’est pas encore précisément connue, on sait cependant que ce portage arrivera d’ici la fin de l’année 2020. Chapeautée par DotEmu, qui était déjà à l’oeuvre sur les autres versions consoles, cette mouture Switch va s’accompagner de deux éditions physiques : une édition standard, qui paraîtra aussi sur PS4, ainsi qu’une édition collector, exclusive quant à elle à la Switch.

Pour l’instant, l’édition collector européenne ne s’est pas encore présentée, DotEmu nous donnant rendez-vous dans « les prochains mois » pour en savoir plus. Cependant, Limited Run Games a déjà présenté ce qui arrivera sur sa propre boutique, avec un steelbook, la bande-son sur CD, un artbook et une affiche réversible. Sur notre territoire, cela sera distribué par un autre partenaire européen. Il ne serait pas étonnant que Just for Games s’y colle en France, mais n’allons pas trop vite en besogne, rien n’a encore été confirmé.