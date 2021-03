Yakuza: Like a Dragon présente son trailer de lancement pour sa version PS5

Yakuza: Like a Dragon aura marqué l’année 2020 grâce à son côté décalé et ses excellentes mécaniques de jeu, en plus de ses héros inoubliables. Le titre était jusqu’ici disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series et PC, et il aura fallu attendre jusqu’à ce 2 mars pour le voir enfin débarquer sur PS5.

Une mise à niveau gratuite pour la version PS4

Cette version optimisée pour la console s’accompagne donc d’un trailer de lancement, qui nous présente l’histoire d’Ichiban. Cette version PS5 sera donc plus propre que la version PS4, avec un meilleur rendu visuel et la possibilité de mettre à niveau gratuitement sa copie PS4 vers une copie PS5.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Yakuza: Like a Dragon, n’hésitez pas à consulter notre test ainsi que nos différents guides.