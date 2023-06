Microsoft voulait racheter Sega, Bungie, IO Interactive, Niantic et d’autres

Sonic aurait pu devenir la mascotte de Xbox

Des rumeurs autour d’une fusion entre Sega et Microsoft, il y en avait légion fut un temps, mais l’absence de preuves concrètes à ce sujet aura eu raison de ces bruits de couloir.

Il faut finalement croire que ces rumeurs ne s’appuyaient pas sur rien, puisqu’un mail écrit par Phil Spencer à destination de Satya Nadella et Amy Hood, qui gèrent Microsoft, fait état d’une envie de Xbox de vouloir absorber Sega, ou du moins de se rapprocher fortement de l’éditeur japonais.

Spencer déclare :

« Nous pensons que Sega a construit un portfolio de jeux bien équilibré sur tous les segments avec un attrait géographique mondial, et il nous aidera à accélérer Xbox Game Pass à la fois sur et en dehors des consoles. L’attrait mondial des licences bien-aimées de Sega aidera à étendre la portée du Xbox Game Pass à de nouveaux publics à travers le monde, notamment en Asie, où le contenu local est essentiel pour le succès. »

Tout cela provient d’une idée de Spencer en 2020, mais selon The Verge, Sega était toujours considéré comme une liste prioritaire pour un rachat en 2021, en sachant que l’entreprise japonaise n’était pas la seule cible de cette envie d’acquisition de la part de Microsoft. Dans tous les cas, un rapprochement aura bel et bien eu lieu puisque les jeux Sega, et notamment Atlus, se multiplient sur les plateformes Xbox. Les deux entreprises ont même signé un accord sur l’utilisation d’Azure pour le cloud gaming.

D’autres studios dans le viseur

Un document a également été révélé sur lequel on peut voir les studios et les éditeurs qui étaient potentiellement envisagés dans le cadre d’un rachat, à savoir :

Thunderful Games (éditeur de Planet of Lana, The Gunk)

(éditeur de Planet of Lana, The Gunk) Supergiant Games (Hades)

(Hades) Niantic (Pokémon GO)

(Pokémon GO) Playrix (spécialisé jeux mobiles)

(spécialisé jeux mobiles) Zynga (racheté par Take-Two entre temps)

(racheté par Take-Two entre temps) Bungie (Destiny)

(Destiny) IO Interactive (Hitman)

(Hitman) Scopely (spécialisé jeux mobiles)

On ignore encore si les studios et éditeurs listés ici ont été approchés pour des rachats, ou si tout cela ne restait finalement qu’une liste d’envies qui circulait en interne.

Plusieurs détails interpellent dans cette liste. La première, la grande présence du marché mobile avec Niantic en tête de liste, sans parler de Zynga. On sait que Microsoft souhaite investir dans ce domaine et il ne faut pas oublier que le rachat d’Activision-Blizzard occulte trop souvent le fait que King (Candy Crush), compris dans le lot, serait un atout majeur pour le constructeur.

Ensuite, Bungie est dans la liste sachant que le studio a été racheté il y a peu par Sony. Un studio ciblé parce qu’il connait bien Microsoft, mais aussi parce que Destiny 2 est l’un des jeux les plus joués sur le Xbox Game Pass. Bungie est cependant estimé comme étant un rachat risqué, notamment à cause des parts de NetEase dans l’entreprise. On serait maintenant curieux de savoir si Sony savait ou non que Microsoft envisageait de racheter le studio, et si cette information a poussé Sony à racheter Bungie en premier.

Autre fait intéressant, on y voit la mention de IO Interactive, un studio désormais célèbre pour ses Hitman. En 2021, on apprenait justement que cette équipe était en train de plancher sur une exclusivité Xbox, avec un thème plus fantasy. Microsoft aurait donc pu profiter de ce projet pour que IO interactive rejoigne les Xbox Game Studios, avec également l’envie de toucher un public plus « local », soit plus européen (ou du moins le nord de l’Europe) grâce à ce studio. Mais cela ne s’est pas fait, pour des raisons que l’on ignore encore.

Des mails qui en disent beaucoup et qui montrent que l’appétit de Microsoft en matière de rachat aurait pu se concrétise d’une toute autre façon qu’avec Activision-Blizzard.