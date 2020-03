Microsoft reparlera de la Xbox Series X la semaine prochaine

Si les nouvelles ne sont pas toutes très clémentes pour l’industrie jeu vidéo, avec notamment la quasi-certitude d’une annulation de l’E3 2020, nous sommes pourtant dans l’année de sortie des consoles nouvelle génération. Les événements liés au coronavirus forcent les éditeurs et constructeurs à revoir leur stratégie et Microsoft proposera une alternative pour parler de sa Xbox Series X prochainement.

Diverses conférences en approche

Après avoir livré des informations techniques sur la Xbox Series X, le constructeur américain devrait bientôt reparler de sa future machine. Suite à l’annulation de la Game Developers Conference 2020, qui aurait dû avoir lieu dans les prochains jours, Microsoft organisera une série de conférences sur Mixer, avec Game Stack Live, deux journées de présentations en direct.

SI l’on aura droit à des panels centrés sur plusieurs productions de l’entreprise, comme « comment The Coalition a construit Gears 5 pour être plus accessible », « la construction de Sea of Thieves avec l’idée de service » ou encore la mise en avant de l’accessibilité, on retient surtout le créneau du 18 mars à 19h40, date à laquelle Microsoft parlera de sa console nouvelle génération.

Un panel Xbox Series X + Project xCloud : Un nouveau chapitre dans le gaming est prévu à ce moment là et l’on devrait avoir une heure de discussions autour de la console. Bien sûr, on ne sait pas encore s’il s’agira juste de simples précisions ou d’une démonstration plus complète, mais dans le doute, même s’il ne faut pas trop montrer d’engouement, on surveillera le tout pour vous. Le programme complet est disponible sur le site de Microsoft.