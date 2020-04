Xbox Series X : Un nouveau logo déposé par Microsoft

C’est le jeudi 16 avril que Microsoft a déposé un logo pour la Xbox Series X sur le site de Trademark. Un logo plutôt sobre, différent de celui présenté lors des Game Awards 2019, avec un X affublé du mot ‘Series’ en vertical qui devrait probablement être présent sur les packaging de la console ou sur les accessoires compatibles.

Peu de communication

Pas d’informations croustillantes donc avec le dépôt de ce nouveau logo. Nous devrons donc attendre patiemment des nouvelles plus officielles et plus concrètes lors de prochaines prises de paroles chez Microsoft.

Peut-être pendant un événement dédié dans les semaines à venir où il serait question de jeux et de fonctionnalités, étant donné que l’on connait déjà les spécifications techniques de la console ainsi que son design. La machine est toujours prévue pour la fin de l’année 2020 d’après les récentes déclarations de Matt Booty qui est le président de Microsoft Studios.