Alors que Sony déclarait récemment que la pandémie mondiale qui sévit actuellement n’aurait aucun impact sur la sortie de la PS5, c’est au tour de Microsoft de rassurer pour sa Xbox Series X. Si la fenêtre de sortie de la console est toujours maintenue à la fin de l’année 2020, les titres first-party de la firme américaine continuent eux aussi à être développés afin de ne pas prendre de retard.

Des mesures pour limiter l’impact

C’est Matt Booty, président de Microsoft Studios, qui a expliqué via Gamespot que les studios étaient soumis aux mêmes contraintes que toute entreprise mais que les développeurs effectuaient leur travail depuis leur domicile. Il déclare :

« Nous savons que le jeu connecte les gens pendant les périodes de distanciation sociale, et nous nous engageons à fournir des jeux Xbox Game Studios de la plus haute qualité à notre communauté mondiale de joueurs. En même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développement Xbox Game Studios sont notre priorité. Chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques en fonction de son emplacement particulier, et bon nombre de nos partenaires de développement externes dans le monde sont affectés de la même manière. Nous aidons nos chefs de studio à prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs jeux pendant ce moment difficile. »

Pour le moment le virus ne semble pas affecter la sortie des consoles de neuvièmes générations ni le travail des développeurs, même si ceux-ci doivent faire preuve d’adaptation afin de continuer sereinement le développement de leur projet à venir. Des nouvelles arriveront probablement très vite de la part de Microsoft afin de nous tenir informé de l’évolution de la situation.