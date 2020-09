Xbox Series X | S : le packaging et les sites officiels des deux consoles dévoilés

Tout juste une semaine avant le début des précommandes, Microsoft dévoile aujourd’hui de nouvelles informations pour la Xbox Series X et la Xbox Series S, notamment via l’ouverture de sites officiels pour les deux consoles.

La communication s’accélère

Si vous n’avez pas suivi le flot d’informations de la semaine dernière sur les deux consoles, Microsoft s’occupe de résumer tout cela dans des pages dédiés à la Xbox Series X et la Xbox Series S. Nous vous avons également résumé tout cela dans un récapitulatif complet sur les deux machines.

En plus de cela, on a également droit à un visuel qui confirme le packaging de la Xbox Series X, en plus d’en avoir un pour la Xbox Series S. Vous savez maintenant à quoi vous attendre en magasin lorsque vous croiserez les consoles dans les rayons.

Pour rappel, les Xbox Series X | S sortiront le 10 novembre prochain.