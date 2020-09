Xbox Series X | S : La liste des jeux confirmés au lancement

Maintenant que l’on connait tout sur la Xbox Series X | S, il est temps de savoir quels jeux seront disponibles sur ces consoles lors de leur lancement le 10 novembre. Et si la rétrocompatibilité assure déjà un catalogue bien complet, voici les jeux qui auront droit à une vraie version Xbox Series X | S (on ne citera donc pas les jeux comme Gears 5 ou les autres jeux rétrocompatibles etc.).

Quels seront les jeux disponibles au lancement de la Xbox Series X | S ?

Pour le moment, Microsoft n’a pas encore annoncé tous les titres qui seront disponibles le jour J du lancement. Mais les éditeurs ont quant à eux donné des indications concernant l’arrivée de leurs titres sur la Xbox Series X | S.

Notez que cette liste ne contient que les jeux qui sont officiellement confirmés pour cette date, et qu’elle sera très régulièrement mise à jour en fonction des annonces, n’hésitez donc pas à mettre cette page de côté pour y revenir régulièrement :

Quels sont les jeux qui devraient être présents au lancement de la Xbox Series X | S ?

Ici, il sera question des jeux optimisés pour la console, dont on sait qu’ils devaient durant la période de lancement de la console, mais qui n’ont pour le moment pas confirmé la date du 10 novembre pour leur version Xbox Series X | S.

Cette liste va grossir jusqu’au 10 novembre avec les annonces des éditeurs tiers et celles de Microsoft. Cet article sera actualisé en conséquence.

La Xbox Series X | S sera disponible dès le 10 novembre prochain.