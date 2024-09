Xbox sera finalement bien présent au Tokyo Game Show avec une nouvelle conférence et des annonces

Voilà quelques années que Phil Spencer et compagnie tentent de séduire le territoire japonais, qui a toujours boudé la Xbox. Une entreprise louable bien que très difficile, tant la Xbox Series reste minoritaire au Japon face à la Switch et à la PS5. Pour parler au public japonais, le groupe s’aide du Tokyo Game Show, un salon qui est aujourd’hui délaissé par les autres constructeurs. Sauf cette année, qui marque le retour de Sony dans les allées, alors que Xbox devait justement manquer le rendez-vous. Finalement, le constructeur américain s’est ravisé et sera bien présent à Tokyo, contre toute attente.