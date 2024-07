Sony fait son grand retour sur le salon japonais

Parmi tous les éditeurs et studios présents sur la liste partagée par la Computer Entertainment Supplier’s Association qui organise le Tokyo Game Show, on peut voir que PlayStation est au rendez-vous. Cela n’a l’air de rien comme cela, mais le constructeur japonais n’avait plus monté de stand sur place depuis l’édition de 2019. On ne sait pas ce qui motive PlayStation à retourner sur le salon étant donné son faible line-up de la fin d’année (Astro Bot sera déjà sorti d’ici là), mais peut-être nous réserve-t-il des surprises (un PlayStation Showcase en septembre ?).

En tout cas, il ne faudra pas en attendre autant de Xbox qui, étonnamment, n’est pas listé ici. Le constructeur américain avait pourtant pris pour habitude d’être très présent au Tokyo Game Show ces dernières années, afin de renforcer sa place sur le marché japonais. Il misera donc tout sur la Gamescom, où il sera le seul constructeur sur place.

Voici une liste très partielle (recensée par Gematsu) des stands qui seront exposés au Tokyo Game Show, qui aura lieu du 26 au 29 septembre :