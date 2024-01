Un sérieux challenger dans l’univers des 4X

Nous avions hâte d’avoir une présentation en bonne et du forme d’Ara: History Untold et nous n’avons pas été déçu. Le jeu de stratégie s’est présenté via les interventions des développeurs d’Oxide Game, le tout accompagné par des séquences de gameplay. Comme un Civilization ou un Humankind, le jeu de stratégie va nous mettre au commande d’une nation et de refaire l’histoire et affirmant sa domination. Grâce à une interview réalisée par Xbox Wire, nous apprenons énormément de détails.

Pour se démarquer, Ara propose quelques idées intéressantes comme un système de tour par tour ou tous les acteurs jouent leur tour en même temps avant de passer au suivant. Le jeu est ainsi divisé en « Actes », avec des points d’arrêt naturels qui aident à gérer le temps de jeu et à évaluer les stratégies.

Le jeu intègre du craft dans son système économique, essentiel pour la formation de nouvelles unités et le développement des relations avec d’autres nations. En outre, il propose une nouvelle approche de la gestion des ressources, permettant aux joueurs de les combiner pour créer de nouveaux objets. Pour éviter de reprendre le système d’arbres classiques, Ara introduit un système de technologie innovant basé sur des cartes qui oblige les joueurs à s’adapter constamment.

L’équipe prévoit également du multijoueur, des expansions et des DLC pour enrichir le jeu dans les années à venir. Pour notre part, nous sommes impatients d’en apprendre davantage sur ce projet prometteur chez Xbox

Ara: History Untold sera lancé à l’automne 2024 sur PC via Steam et Windows. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass PC.