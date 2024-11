Ara: History Untold se met à jour avec un nouveau leader et des tas d’améliorations

Jouez comme vous êtes avec Jonn A. Macdonald

Bien que nous ayons plutôt apprécié la proposition d’Oxide Games en matière de 4X historique, Ara: History Untold présentait quelques défauts, notamment en ce qui concerne la lisibilité des ressources. La version 1.1 du jeu apporte ainsi de nombreuses améliorations visant à renforcer le confort de jeu. En outre, un nouveau leader est disponible gratuitement : John A. Macdonald. Le premier ministre canadien fait son entrée avec des capacités axées sur la défense et la gestion des ressources. Son trait « Discipliné » améliore de 50 % les infrastructures gouvernementales et militaires, tandis que son trait « Pacifiste » réduit la force des unités en dehors de son territoire, encourageant une approche défensive. Enfin, son trait « Forestier » augmente la production de bois, idéal pour une stratégie axée sur les ressources.

L’innovation majeure de cette mise à jour est l’ajout d’un écran d’économie nationale. Cet écran dédié permet de réduire la microgestion en facilitant la gestion des ressources, la définition des priorités et l’automatisation des améliorations en équipant les items fabriqués. Ayant effectué une partie complète avec John A. Macdonald, centrée sur la production et l’économie, cet outil se révèle indispensable pour gagner un temps précieux. Filtrer d’un clic toutes les usines et modifier rapidement les ressources fabriquées est un réel avantage. De plus, les améliorations apparaissent désormais en surbrillance si vous n’avez pas activé l’amélioration automatique.

Une armée plus fonctionnelle

Même si la guerre n’est pas fondamentalement un point centrale comparé à d’autres 4X, les développeurs ont ajoutés quelques correctifs avec la version 1.1. Il est enfin possible de moderniser les unités individuelles, évitant ainsi de devoir dissoudre les anciennes unités, avec un aperçu des coûts et avantages de chaque amélioration. De plus, l’aperçu des affrontements gagne en profondeur avec des interactions plus cohérentes entre les différentes unités.

Concernant les autres ajouts de « La main invisible », nous avons :

De nouveaux items à fabriquer : plus d’une douzaines d’outils ont été implantés. Ceux-ci reflètent les avancées technologiques et permettent aux leaders d’améliorer la prospérité et la stabilité nationales.

: plus d’une douzaines d’outils ont été implantés. Ceux-ci reflètent les avancées technologiques et permettent aux leaders d’améliorer la prospérité et la stabilité nationales. Un système de conseillers : Le nouveau système de conseillers fournit des conseils en temps réel basés sur le leader et le parangon choisis, aidant les joueurs à prendre des décisions stratégiques au fil de leur progression.

: Le nouveau système de conseillers fournit des conseils en temps réel basés sur le leader et le parangon choisis, aidant les joueurs à prendre des décisions stratégiques au fil de leur progression. L’accès au modding : La première phase de support pour le modding permet aux joueurs de modifier des fichiers du jeu pour intégrer plus facilement des mods personnalisés. Plus tard, il sera possible de créer des mods dédiés à la gestion et de les partager en ligne.

: La première phase de support pour le modding permet aux joueurs de modifier des fichiers du jeu pour intégrer plus facilement des mods personnalisés. Plus tard, il sera possible de créer des mods dédiés à la gestion et de les partager en ligne. La carte du monde : Il est désormais possible de jouer sur la carte du monde telle que nous la connaissons actuellement. Cette carte équilibre le réalisme historique et le gameplay, en offrant des positions équitables pour toutes les nations. Des mises à jour régulières sont prévues en fonction des retours des joueurs et de l’ajout de nouvelles nations.

Pour la suite, les développeurs annoncent déjà une feuille de route bien remplie, incluant des améliorations pour la diplomatie, un éditeur de carte, la suprématie navale, des lignes de ravitaillement ou encore des routes commerciales.

Ara: History Untold est disponible sur PC via Steam, Windows Games et via le Xbox Game Pass.