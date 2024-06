Ara: History Untold : Le jeu de stratégie au tour par tour d’Oxide Games sortira le 24 septembre sur PC

Du gameplay et des infos pour le Civilization-like édité par Xbox

D’après l’article publié par Xbox Wire, l’interview de Marc Mayer, président du studio américain, et Brian Stone, chef du projet au sein de Xbox Game Studios, était surtout l’occasion d’expliquer les particularités permettant au Civilization-like de se démarquer de la concurrence, à l’image de l’aspect graphique :

« A la base, Ara est un jeu de grande stratégie historique au tour par tour classique qui couvre l’histoire de l’humanité, depuis les temps anciens jusqu’à l’ère moderne et au-delà. Mais c’est aussi un jeu dans lequel (Oxide) a vraiment apporté beaucoup d’éléments modernes. Ils ont donné au jeu quelque chose de complètement unique que vous n’avez jamais vu auparavant. »

Pour étoffer les propos de Marc Mayer, certaines images du titre mettent en avant le côté « vivant » de la carte, symbolisé, par exemple, par les avions dans le ciel, les camions poubelles et enfants dans les rues, ainsi que la faune dans les forets et jungles denses. Toujours d’après lui :

« Tout cela est généré aléatoirement à chaque fois que vous lancez une nouvelle partie. Chaque fois que vous rejouerez, vous obtiendrez un monde différent. Ce sera plein de biomes différents. […] Ce sont toutes sortes de choses intéressantes que nous voulons que les joueurs remarquent et voient… et c’est une ressource ! Cela fait partie du jeu. C’est quelque chose que vous récolterez et dont vous tirerez d’autres choses. Vous établirez votre nation ici et vous utiliserez cette ressource pour améliorer la vie de votre peuple et de vos citoyens. »

Par la suite, les deux développeurs sont revenus sur le potentiel de rejouabilité de la production. Grâce à un casting composé d’au moins 36 dirigeants aux traits variés et uniques tels que Shaka (Zulu), Néfertiti (Egypte), Bismarck (Allemagne), Wu Zetian (Chine) ou encore Ya Asantewaa (Ghana), elle promet de se doter d’une solide durée de vie dès le lancement :

« Chaque dirigeant a ce trait unique qui le distingue des autres. Ils ont aussi cet ensemble de traits qu’ils partagent les uns avec les autres et dictent les éléments sous-jacents de leur personnalité et la manière dont ils vont s’entendre avec les autres. Cela nous permet d’avoir une grande variété dans les différents leaders que nous proposons et pour que jouer chacun d’eux soit très différent. »

Côté gameplay, ils ont également confirmé que le jeu offrira de nombreuses façons d’étendre et faire évoluer notre nation dans le but d’obtenir une victoire (militaire, religieuse…) :

« Il existe des moyens presque illimités d’investir dans ce que vous construisez à partir de votre premier petit village. Au fur et à mesure que votre nation grandit et que vous réunissez des gens, vous obtiendrez des revendications qui vous permettront de vous emparer de parcelles de terre, de développer votre empire et de trouver de nouveaux endroits à construire et de ressources à exploiter. […] Ensuite, vous prenez ces ressources et vous les affinez/améliorez grâce à notre système de craft pour produire des équipements qui amélioreront la qualité de vie de votre peuple. »

En conclusion de cet entretien, Marc Mayer et Brian Stone ont aussi parlé un peu du mode multijoueur du jeu de stratégie. Pouvant opposer jusqu’à douze joueurs/joueuses dans un même lobby en ligne, il intègrera notamment une mécanique de « tours simultanés » censée être équitable en leur donnant l’opportunité d’agir en même temps. De plus, il sera apparemment possible de rejoindre et quitter une partie sans que cela ait de conséquences négatives sur le bon déroulement de celle-ci :

« Nous avons construit tout ce système des tours dans le cloud Microsoft Azure, ce qui signifie que tout est là et fonctionne tout le temps. N’importe qui peut entrer ou quitter n’importe quelle partie. Vous pouvez effectuer des parties à n’importe quel rythme. […] Vous n’avez pas à vous soucier de qui héberge. […] Nous voulions vraiment supprimer toutes les barrières du multijoueur. […] Si votre ami décide qu’il ne veut plus jouer, une IA peut intervenir et prendre le relais. Cela ne signifie pas la fin de votre monde si vous jouez en ligne. Vous pouvez vous arrêter et vous n’avez pas à vous soucier de détruire la partie pour les autres joueurs. »

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir Ara: History Untold sur PC via Steam, le Microsoft Store et le Game Pass.