South of Midnight dévoile une foule de détails et un trailer de gameplay dans son monde enchanteur lors du Xbox Games Showcase

La bande-annonce de gameplay présentée aujourd’hui (séquence capturée à environ un tiers du jeu) a permis d’introduire un nouveau personnage qui suivra notre héroïne, Catfish. Pour en dire un peu plus sur l’histoire, il faut rappeler qu’à la suite d’un ouragan de catégorie 5, Hazel perd sa mère mais se retrouver dotée de pouvoirs de tissage capable de tapisser l’énergie qui compose l’univers. Alors que la réalité s’altère et la conduit profondément dans un monde réaliste magique peuplé de créatures de contes populaires mais où la corruption viendra grignoter les ruines ravagées par l’ouragan.

Ne réglez pas votre écran

Alors que Hazel et Catfish sont sur la piste de la mère de la jeune fille, Hazel utilise ses pouvoirs pour rejoindre une église où elle rencontre un Haint, les ennemis les plus courants du jeu se présentant sous de nombreuses formes. Le but ici n’est pas de véritablement tuer les créatures qui se dresseront sur notre chemin, mais plutôt de les guérir en enlevant les blessures qui les ont transformés en monstres. Par ailleurs, le choix artistique du studio peut paraître étonnant mais il faut avouer que cela fonctionne bien à l’écran. En effet, les animations de notre personnage surtout lors des cinématiques se trouvent être similaires à du stop-motion.

Ce trailer a également été l’occasion d’en apprendre davantage sur le gameplay du jeu et sur les mouvements volubiles de notre héroïne, Hazel. Tout ce qu’elle pourra accomplir est alimenté par son art du tissage, liant inexorablement ses actions à l’objectif principal de réparer plutôt que de détruire les créatures qu’elle rencontrera. A cette occasion, Hazel acquerra aussi un ensemble de sortilèges renforçant l’utilité de son art de tissage. Ces sorts qui devraient être également utilisés pour les déplacements, la résolution d’énigmes et les combats.

Les trois pouvoirs montrés à cette occasion sont nommés en anglais Weave, Push et Pull. Le premier, Weave, pourra être utilisé pour fixer des objets en place et ainsi faciliter votre progression mais pourra également lier et bloquer les ennemis. Push et Pull pourront, eux, être utilisés pour déplacer des objets dans le monde afin d’aider à résoudre des énigmes, mais modifieront aussi la dynamique en combat, vous permettant de contrôler la position des ennemis.

Mais les développeurs avaient décidé de nous en dire beaucoup plus sur le jeu ce soir avec un billet très détaillé présent sur le Xbox Wire. Concernant ce qu’il faut retenir, nous pouvons par exemple citer le fait que les musiques du jeu seront adaptées à chaque boss et modulées en fonction des régions traversées et devraient répondre systématiquement aux actions des joueurs et joueuses jusqu’aux paroles (de Sears) en rapport avec la narration du jeu et les événements qui s’y passent. Ces musiques sont composées par le célèbre Olivier Deriviere (A Plague Tale: Requiem, Assassin’s Creed IV: Black Flag…) ce qui n’est pas rien.

South of Midnight sera disponible en 2025 sur Xbox Series X|S et PC via le Microsoft Store et Steam, et bien entendu dès son lancement dans le Xbox Game Pass.