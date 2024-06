Clair Obscur: Expedition 33 s’annonce (prometteur) sur PlayStation 5, Xbox Series et PC en 2025

Clair Obscur: Expedition 33 est mis en lumière

Clair Obscur: Expedition 33 a été dévoilé lors de la conférence Xbox et il sera directement dans le Game Pass mais il ne s’agit pas d’une exclusivité pour autant puisqu’il sortira en 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 comme nous l’indique l’éditeur Kepler Interactive dans son communiqué de presse. Le jeu de Sandfall Interactive est un RPG qui a l’ambition de mêler tour par tour et action.



En effet, il faut choisir l’action à effectuer via un menu très Persona 5 puis c’est l’heure de faire un combo QTE ou viser en vue à la troisième personne selon l’arme utilisée par le personnage actif. Mais cela concerne aussi les phases des adversaires pour esquiver, parer ou même contrer leurs attaques ce qui ne dépaysera pas celles et ceux d’entre vous qui sont en train de (re)faire Paper Mario: La Porte Millénaire.

Encore une galère pour les JO

Il faut bien avouer que l’ambiance est très différente dans cette version de Paris. Chaque année, une entité nommé la Peintresse dessine un nombre sur un monolithe et toutes les personnes dont l’âge correspond à ce nombre tombent en poussière comme si Thanos venait de claquer des doigts. Le nombre étant réduit d’un à chaque fois. Et le souci, c’est que le numéro 33 approche à grand pas, une expédition s’organise donc pour aller tuer la Peintresse avant la disparition annuelle.

Une aventure qui permettra aussi de retracer les pas et l’histoire des expéditions précédentes pour ajouter encore un peu plus au mystère et à la découverte. Les développeurs nous promettent des personnages mémorables et on aura bien du mal à juger pour l’instant mais il faut reconnaître qu’ils ont au moins raison sur l’originalité et la beauté de leur monde qui puise son inspiration dans l’histoire, l’art, l’architecture française et la fantasy, le tout avec l’Unreal Engine 5 toujours aussi efficace.

Tout cela donne très envie et on espère en apprendre bientôt plus à propos de Clair Obscur: Expedition 33 avant sa sortie en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store), le tout en étant également dans le Game Pass donc.