Call of Duty: Black Ops 6 revient aux sources

Développé par Treyarch, en collaboration avec Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6 a fait le plein d’informations lors de ce Xbox Games Showcase. On commence par le plus important, soit la date de sortie du FPS qui est confirmée pour le 25 octobre prochain sur PC, PS5, PS4 et Xbox One, Xbox Series.

En plus d’un trailer mettant en avant la nouvelle campagne se déroulant durant la guerre du Golfe et le retour du mode Zombie, nous avons la liste des différentes éditions proposées par Activision :

Édition Cross-Gen (Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4) à 79,99€

Call of Duty Black Ops 6

Accès anticipé à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods

Compatibilité cross-gen

Édition Standard (PC) à 79,99€

Call of Duty Black Ops 6

Accès anticipé à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods

Édition Vault (PC, Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4) à 99,99€

Compatibilité cross-gen pour les versions consoles

Call of Duty Black Ops 6

Accès anticipé à la bêta ouverte

Pack Opérateur Woods

Pack Opérateur Chasseurs contre Chassés

Collection Mastercraft

Passe de Combat BlackCell Saison 1

Pack GobbleGum

L’upgrade pour obtenir la Vault Edition sera proposé séparément et coûtera 30€. La bêta ouverte sera gratuite sur toutes les plateformes, et ceux qui auront précommandé le jeu bénéficieront d’un accès anticipé. On rappelle qu’il sera proposé gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass, ainsi que l’édition Vault.