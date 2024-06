Assassin’s Creed Shadows avec un trailer de saisons

Assassin’s Creed Shadows n’a donc pas attendu demain pour montrer ses premières images de gameplay après le premier trailer tout en CGI qui accompagnait son annonce le mois dernier. Ubisoft en garde forcément beaucoup sous le coude pour ne pas griller ses cartouches avant la vraie présentation dans quelques heures mais l’éditeur tient tout de même à bien nous faire comprendre deux points avec cette vidéo.

Le premier, c’est évidemment la différence de style entre Naoe et Yasuke que l’on devinait déjà dans la première bande-annonce. La shinobi Naoe correspond aux assassins classiques de la série avec leurs fameuses lames et une certaine aisance dans les airs et sur les hauteurs. Et à côté de cela, nous avons le samurai Yasuke au style beaucoup plus bourrin qui fera moins dans l’infiltration et les éliminations silencieuses.

Mais le second message à retenir de ce trailer, c’est la présence des différentes saisons. La vidéo ne manque pas de démarrer sur les cerisiers en fleur du printemps avant d’enchaîner avec un temple enneigé pendant que la narratrice mentionne subtilement l’effet de la météo sur son état physique (en expliquant tout de même que c’est à cause de la guerre) tandis que l’on continue de nous montrer des scènes d’hiver ou d’automne à l’écran.

Assassin’s Creed Shadows sortira le 15 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et comme vous l’avez probablement compris vu notre insistance dans cet article, on le reverra dès demain lors de l’Ubisoft Forward qui débutera à 21h, heure française.