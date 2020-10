Xbox Game Pass : Tales of Vesperia, Heave Ho et d’autres arrivent sur le programme

Le milieu de mois d’octobre se rapproche déjà, ce qui signifie que de nouveaux arrivants s’apprête à débarquer dans le Xbox Game Pass. Après Brutal Legend, Forza Motorsport 7 ou encore Doom Eternal, le programme de Microsoft va accueillir plusieurs nouveaux jeux pour ce mois d’octobre, décidément bien rempli.

Les nouveautés de fin octobre

Les abonnés pourront donc découvrir prochainement Tales of Vesperia : Definitive Edition, qui arrivera sur console et PC dès le 15 octobre. On notera également la présence de Age of Empires III: Definitive Edition, directement dans le Game Pass PC le jour de sa sortie, ou encore le très sympathique Heave Ho, qui vous permettra de vous amuser à plusieurs dans des parties délirantes. Voici le programme complet de la fin du mois :

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15 octobre

(PC) – 15 octobre Heave Ho (PC) – 15 octobre

(PC) – 15 octobre Tales of Vesperia Definitive Edition (Console et PC) – 15 octobre

(Console et PC) – 15 octobre Katana Zero (Android, Console et PC) – 15 octobre

(Android, Console et PC) – 15 octobre The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC) – 15 octobre

(PC) – 15 octobre ScourgeBringer (Console) – 21 octobre

(Console) – 21 octobre Cricket 19 (Console) – 22 octobre

(Console) – 22 octobre Supraland (Console) – 22 octobre

Pour ce qui est des jeux qui quitteront le catalogue en ce mois d’octobre voici la liste complète :