Le Xbox Game Pass PC est désormais accessible avec le Pass Culture

Depuis quelques mois, des millions de jeunes de 18 ans peuvent profiter du Pass Culture, une initiative qui apporte un crédit de 300 € à celles et ceux ayant atteint la majorité, afin de pouvoir accéder à la culture plus facilement, et sous toutes ses formes. Xbox France annonce aujourd’hui que ce Pass Culture va désormais pouvoir être utilisé pour se procurer le Xbox Game Pass sur PC.

Un accès au Xbox Game Pass pour les jeunes

Si avec 300 €, on ne peut pas découvrir des dizaines et des dizaines de jeux différents, le Xbox Game Pass propose une alternative. Désormais, avec votre Pass Culture, vous pourrez vous procurer 3 mois d’accès au Xbox Game Pass sur PC, et ce sans entrer vos coordonnées bancaires. Notez que cette initiative fonctionne uniquement pour les nouveaux utilisateurs et utilisatrices du service.

Vous pourrez alors profiter d’une centaine de jeux à disposition pendant ces trois mois, avec des titres récents comme Age of Empires IV ou encore Forza Horizon 5, ainsi que le catalogue de l’EA Play.

Pour vous servir de votre Pass Culture à cet effet et obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’initiative.