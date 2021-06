Xbox Game Pass : Worms Rumble, Limbo et d’autres débarquent dans les prochains jours

Microsoft a fait de grosses annonces pour son Xbox Game Pass lors de l’E3 2021, et en attendant que les gros titres débarquent sur le service, on découvre aujourd’hui les nouveautés de fin juin. Après l’arrivée surprise d’un Yakuza 7: Like A Dragon, voyons ce que nous réservent ces prochains jours.

Beaucoup de départs à noter

On notera tout d’abord l’autre sortie surprise, qui arrive justement dans le catalogue dès aujourd’hui, à savoir Worms Rumble. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered débarque quant à lui sur l’EA Play, et donc le Game Pass dès demain. Voici les sorties de fin juin et début juillet :

Worms Rumble (Cloud, Console, PC)

Iron Harvest (PC) – 24 juin

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Console et PC) EA Play – 24 juin

Prodeus (PC) – 24 juin

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1er juillet

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console, et PC) – 1er juillet

Gang Beasts (Cloud, Console, et PC) – 1er juillet

Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Console, et PC) – 1er juillet

Limbo (Cloud, Console, et PC) – 1er juillet



Passons à la partie moins joyeuses, avec les titres qui quittent le Xbox Game Pass dès le 30 juin prochain :