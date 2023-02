Xbox Game Pass Février 2023 : Voici les prochains jeux avec Atomic Heart et Shadow Warrior 3

Régulièrement, Microsoft fait plaisir à ses abonnés Xbox Game Pass avec de nouveaux jeux régulièrement ajoutés. Après un mois de janvier relativement timide (hormis la surprise Hi-Fi Rush), on s’attendait à ce que les prochaines semaines soient plus remplies. Et c’est bien le cas puisque l’on découvre les nouveautés du catalogue Xbox Game Pass qui arriveront en février 2023 et il y a de quoi se faire plaisir.

Nouveautés Game Pass février 2023

Si deux titres sont déjà arrivés plus tôt dans le mois, à savoir Darkest Dungeon qui a fait son arrivée le 2 février sur Cloud, Xbox et PC, ainsi que Hot Wheels Unleashed dans sa version Game of The Year le 7 février, d’autres titres sont confirmés pour les prochains jours. Voici la liste des nouveautés, avec du RPG et du shooter comme on les aime.

9 février : Madden NFL 23 et SD Gundam Battle Alliance

Ce jeudi sera l’occasion de découvrir non pas un mais deux nouveaux jeux dans l’abonnement : Madden NFL 23 et SD Gundam Battle Alliance. Le premier n’est autre que l’itération annuelle du jeu de football américain et sera accessible dans le PC Game Pass et Game Pass Ultimate via eA Play. Un pack Supercharge est d’ailleurs offert si vous y jouez avant le 9 mars. Quant au second, il s’agit d’un action RPG dans l’univers de Mobile Suit Gundam, jouable sur console, cloud & PC.

14 février : Mount & Blade II Bannerlord

Pour la Saint-Valentin, préparez à organiser des sièges : Mount & Blade II Bannerlord est un action RPG qui sert de préquelle à Mount & Blade Warband. Jouable dans le Game Pass PC, console et cloud, ce jeu sandbox mélange action et stratégie où l’on doit construire ses propres défenses en gérant diplomatie, économique et crafting.

15 février : Cities Skylines Remastered

Annoncé pas plus tard que ce mercredi, Cities Skylines Remastered est une version remasterisée pour les consoles nouvelle génération. Il sort ce 15 février… et arrivera directement dans le Game Pass sur Xbox Series X|S et Cloud. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de gestion où l’on doit bâtir et gérer sa propre ville.

16 février : Shadow Warrior 3 Definitive Edition

Schéma quasiment similaire pour Shadow Warrior 3 Definitive Edition, qui est une version optimisée du jeu d’action sorti l’année passée avec quelques nouveautés de contenu en plus. Wang, le protagoniste, va devoir se fritter à de nombreux ennemis à traves un FPS sanglant et dynamique.

21 février : Atomic Heart

Enfin, le dernier titre de ces sélection est une autre arrivée day one dans le Game Pass : Atomic Heart est un jeu de tir à la première personne qui offre des mécaniques de jeu originales et qui nous envoie dans un univers dystopique aguicheur. Il sera jouable dès sa sortie sur le Game Pass PC, Console et Cloud et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre premier avis en vidéo après y avoir joué plusieurs heures.

Au passage, sachez que les jeux suivants partent du Xbox Game Pass le 15 février :

Besiege

CrossfireX

Infernax

Recompile

Skul: The Hero Slayer

The Last Kids on Earth

Voilà pour les prochains jeux Xbox Game Pass de février 2023. On a d’ailleurs découvert quatre futures potentielles pépites du service qui arriveront cette année. Enfin, notez que Wild Hearts pourra être essayé gratuitement dès le 13 février grâce à l’EA Play.