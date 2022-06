Madden NFL 23

Madden NFL 23 est un jeu de sport orienté simulation développé et édité par Electronic Arts. Toujours centré sur le célèbre championnat de football américain NFL et proposant une jaquette dédiée à l'iconique coach John Madden décédé en décembre 2021, cet épisode intègre comme nouveauté principale la technologie FieldSense. A l'image de l’HyperMotion dans FIFA, elle a pour utilité d'améliorer la jouabilité et de proposer une expérience plus fluide et réaliste en apportant un riche lot d'animations supplémentaires.