Xbox Game Pass : Alan Wake arrive bientôt dans le catalogue

Alors que de nombreux jeux ont débarqué au mois de mai dans le catalogue du Xbox Game Pass, version console et PC, avec entre autres Red Dead Redemption 2 ou bien Final Fantasy IX, un nouveau titre bien mystérieux vient d’être annoncé et débarquera dès le 21 mai sur le Game Pass PC et console. Il s’agira du bien connu Alan Wake, sorti dans nos contrées depuis maintenant 10 ans !

Joyeux anniversaire Alan

Et oui, c’était il y a tout juste 10 ans, un 14 mai 2010 que Alan Wake débarquait sur Xbox 360. Le survival-horror de Remedy Entertainment, à l’ambiance plus que sinistre, n’hésitait pas à vous plonger dans des situations toutes plus cauchemardesques les unes que les autres. Pour l’occasion, Microsoft n’a pas hésité, Alan Wake débarquera dans le catalogue PC mais également Xbox One du Xbox Game Pass dès le 21 mai.

Le survival-horror n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il y a quelques mois, c’était sur l’Epic Games Store que le titre était offert. Alors si vous étiez passé à côté de cette promotion, et que vous être en possession d’un abonnement Xbox Game Pass, il n’est pas trop tard pour découvrir ou redécouvrir cette pépite.

Pour rappel, la service de jeux à la demande de Microsoft propose des réductions pour les nouveaux abonnés. En effet, la version PC ne vous coûtera que 3,99€ le premier mois au lieu de 9,99€. Quant à la version Ultimate, vous permettant de jouer sur PC et console, vous n’aurez qu’à débourser 1€ le premier mois au lieu de 12,99€.