La valeur des jeux ajoutés dans le Xbox Game Pass en 2023 représente plus de 8 800 euros

La rentabilité est claire pour le consommateur

Pour réaliser ce calcul, le site s’est bien entendu basé sur le prix plein pot des divers jeux ajoutés, sans les réductions. Il a pris en compte tous les jeux ajoutés durant toute l’année 2023, que ce soit les titres produits par les Xbox Game Studios ou bien les jeux d’éditeurs tiers et des indépendants, ce qui fait vite gonfler la somme lorsque des jeux sortent day one sur le service.

Il en arrive à la conclusion que les jeux ajoutés au service représentent la somme de 8 879 €, et ce pour un abonnement qui coût environ 179 € à l’année. Autant dire que tout cela est rentable, à condition d’être un peu curieux à propos des nouveautés ajoutées (et de ne pas être allergique au concept de l’abonnement).

Il sera maintenant curieux de voir à quel point ce chiffre pourrait grossir en 2024. Avec l’acquisition d’Activision-Blizzard, les Xbox Game Studios sont de plus en plus nombreux, et de longues productions vont enfin voir le jour d’ici les prochains mois. Rappelons que du côté de Microsoft pour obtenir une telle valeur, le groupe doit dépenser plus d’un milliard de dollars par an.