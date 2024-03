Où acheter la manette Xbox édition Arctic Camo ?

La manette sans fil Xbox est donc déclinée dans une édition spéciale nommée Arctic Camo, qui dispose d’un motif plus communément appelé camouflage, avec des teintes de gris pour venir habiller le devant de l’accessoire, tandis qu’à l’arrière, on retrouve un gris foncé unique. Un modèle qui existait déjà du temps de la Xbox One, et qui fait donc son retour en se calquant sur le modèle de la manette Xbox Series. Plus besoin de présenter la manette, il s’agit de la même que vous avez peut-être chez vous, en dehors de sa couleur qui change.

Puisqu’il s’agit d’une édition spéciale, elle est vendue au prix de 69,99 €. Elle est même déjà en vente, et si vous voulez vous la procurer, vous pouvez passer par plusieurs enseignes comme Amazon, ou bien vous rendre directement sur le Microsoft Store.