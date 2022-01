Microsoft : Xbox enregistre des revenus records en 2021, avec environ 12 millions de Xbox Series vendues

Après une génération Xbox One quelque peu timide, Microsoft semble mettre le paquet sur la génération Xbox Series, avec son Xbox Game Pass plus fort que jamais. Cette stratégie semble réussir au géant américain, qui vient de dévoiler ses résultats financiers pour 2021, qui sont pour la plupart en hausse avec de nettes augmentations d’une année à l’autre.

Microsoft's Gaming division (Xbox) reported revenue of $16.28 billion for the 2021 calendar year:

– Best calendar year on record, beating previous high of 2020

– Total gaming revenue up 17.7% YoY

– Content & Services revenue up 8.8% YoY

– Hardware revenue up 63.3% YoY pic.twitter.com/84MkOsnMkG

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022