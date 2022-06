Le Xbox Cloud Gaming va s’enrichir, et il arrive aussi sur les Smart TV Samsung dès 2022

Microsoft compte miser de plus en plus sur le Cloud, ce n’est pas une surprise. On savait que le constructeur cherchait à rendre son Xbox Game Pass accessible à d’autres supports, et ce sans besoin d’avoir une console sous la main. Et ce fantasme (pour certains) va devenir réalité dès cette année, car Phil Spencer et ses équipes ont trouvé un partenariat avec Samsung et ses Smart TV, en plus d’un enrichissement du catalogue du Xbox Cloud Gaming.

Une bibliothèque qui va s’agrandir

Juste avant de nous parler de ses jeux lors des deux conférences Xbox-Bethesda Showcase des jours à venir, Microsoft a lâché quelques informations sur le futur de ses services, comme l’annonce du Project Moorcroft, apportant de nouvelles démos aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Cloud Gaming va lui aussi bénéficier d’un soin tout particulier ces prochaines années. Si jusqu’ici, il n’était possible de jouer en cloud qu’à certains jeux du Xbox Game Pass, le service Cloud va être amélioré pour que des jeux de votre catalogue Xbox, qu’ils soient dans le Game Pass ou non, puisse être joué partout où vous le voulez. On ne parle pas ici de tous les jeux, mais seulement d’une sélection, qui n’a pas encore été précisée pour le moment et qui est amenée à s’agrandir.

Jouer à vos jeux Xbox sur une TV, sans console, c’est bientôt possible

De plus, profiter du Xbox Cloud Gaming pourra bientôt être possible rien qu’avec une Smart TV. Cela commencera d’abord par les téléviseurs de la marque Samsung, avec une application dédiée qui permettra d’accéder au catalogue Xbox Cloud Gaming de la manière la plus simple possible. Il suffira ensuite de connecter une manette en Bluetooth à votre téléviseur pour jouer.

Ce service sera lancé dès le 30 juin dans 27 pays, et il semble être nécessaire de posséder une Smart TV Samsung de 2022 pour en profiter. Si c’est le cas, il faudra lancer l’application et vous connecter à votre compte pour profiter du Xbox Game Pass (et d’autres jeux Xbox quand le Xbox Cloud Gaming sera amélioré) sans avoir acheté de Xbox, ou encore de jeux gratuits comme Fortnite, sans payer un abonnement. Evidemment, il faudra aussi disposer d’une bonne connexion internet.

Le futur est donc déjà là pour Microsoft, et on attend maintenant de savoir quand ce service sera étendu à d’autres constructeurs de TV, et e attendant de connaître les futurs jeux ajoutés au catalogue Xbox Cloud Gaming.